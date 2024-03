Ga ni skakalca v slovenski A reprezentanci, ki ne bi imel razloga za zadovoljstvo. Lovro Kos, Timi Zajc in Domen Prevc so se v zadnjem obdobju veselili zmag, Peter Prevc se lep čas suka okoli številke 1, Anže Lanišek pa se spočit vrača na norveško Raw Air turnejo, od katere si v našem taboru veliko obetajo. Posledično je zadovoljen tudi glavni trener Robert Hrgota, ki verjame, da slovenski orli v tej zimi še niso rekli zadnje besede.

Od osrednjih A kategornikov glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota v Lahtiju ni mogel računati na Timija Zajca in Anžeta Laniška. Zadnji je imel na programu trening po poškodbi kolena, ki ga je za mesec oddaljila od družbe najboljših, Zajc pa se je odločil za premor. A se zdaj na RAW Air turnejo vračata, kar je velika okrepitev za slovensko zasedbo.

"Zelo dobro sem se spočil in sem pripravljen na zaključek. Oberstdorf (Zajc je na letalnici zmagal, op. a.) mi je dal zagon. Motivacijo imam skakati, ampak sem sam pri sebi videl napako, ker sem šel v ZDA. Prevelika komplikacija glede zamenjave kart bi bila, če bi šel kdo drug namesto mene tja. Prevelik finančni zalogaj za Smučarsko zvezo Slovenijo prav tako, razen če bi sam plačal šest tisoč evrov. Vse vikende v sezoni zdržati je težko. Tudi za najboljše. Če nisem favorit za Lahti, je bilo smiselno, da sem ga izpustil," je dal Zajc vedeti, zakaj je izpustil zadnjo postojanko svetovnega pokala in se doma posvetil treningu in počitku.

Kljukico naredil, rad bi še eno

Kar se tiče skokov pred norveško RAW Air turnejo, je povedal: "Vem, da nisem številka 1, da bi se od mene pričakovalo največ. Če se mi bo poklopilo od štarta, bo super, sicer se želim pripraviti na Vikersund."

Po bronasti medalji na svetovnem prvenstvu na Kulmu je naredil kljukico, kaj kmalu pa je sledila zmaga na letalnici v Oberstdorfu, kjer se je še tretjič v karieri veselil na posamični preizkušnji: "Po tistem Kulmu je sledilo še malce večje zadovoljstvo. Zmaga je le zmaga, si najboljši. Ima poseben čar in letos mi je manjkala."

Foto: Guliverimage

V Nemčiji je skakal celo z nižjega zaletnega mesta kot tekmeci, saj je bil enostavno v zraku premočan za vse. Zato sta se s trenerjem Hrgoto dogovorila, da ga spusti z nižjega zaletišča od preostalih tekmecev. "Vedel sem, da lahko zmagam, če le Robi zniža rampo. Zmenila sva se za ta manever. Že prvi dan sem imel občutek, da lahko letim precej dlje. Tudi v soboto sem imel v prvi seriji še kar precej prostora. Nekaj spoštovanja v zraku imam. Ne želim izsiljevati. Na trenutke je malce preveč hitrosti," pravi Zajc, ki je še v igri za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov, ki si ga želi osvojiti. Peter Prevc in Stefan Kraft sta s 160 točkami na prvem mestu, sam pa za njima zaostaja za 10 točk.

"Dobro se sliši, pa čeprav le maham" "Moram reči, da je šlo že od Japonske naprej, v bistvu od poljske turneje odlično. Leto 2024 se nam je z Garmisch-Partenkirchnom (zmaga Anžeta Laniška, op. a.) odlično odprlo. Škoda Anžeta, da se je v trenutku, ko je bil v vrhunski formi, poškodoval. Verjamem, da bi bil v igri za vsaj med tri v svetovnem pokalu. Veseli me, da je Peter Prevc našel pri sebi nekaj starega. Lovro dve zmagi, Domen in Timi še po eno. Veseli me, da so štirje različni fantje skočili do zmage. Tudi Peter bi si jo zaslužil, če ne bi bilo sodnikov. Oziroma če bi bili boljši sodniki. Veseli me, da je ekipa močna," je o uspešnem nizu slovenski skakalcev spregovoril glavni trener Hrgota. Glavni trener Robert Hrgota je zadovoljen z dogodki v letu 2024. Foto: www.alesfevzer.com Kako se sam počuti ob tem? "Dobro se sliši, čeprav le maham," se je zasmejal. Pred skakalci je zadaj naporna RAW Air turneja, na kateri imajo v našem taboru po zadnjih prikazanih skokih visoke apetite: "Predvsem si želim, da zdržijo do konca na visoki ravni. V nedeljo je zadnja serija v Vikersundu le z desetimi. Nek nov format. Želja je, da se jih čim več uvrsti med deset, nato pa naj se med sabo zmenijo."

Domen dobil zadoščenje

Pred Timijem se je zmage v Saporu veselil Domen Prevc, ki je bil na navadnih skakalnicah nazadnje na najvišji stopnički odra za zmagovalce pred dobrimi sedmimi leti v Engelbergu: "V Saporu sem po tihem upal, da se mi bi poklopilo. Skakalnica mi leži. Po treningu sem si veliko obetal. V nedeljo se je vse poklopilo. Po toliko letih so bile spet stopničke na normalni skakalnici. Nekaj posebnega je bilo. Zlasti, ko pri sebi vidiš in veš, da daješ več od sebe, pa se ne zgodi napredek. Ko pa se stvari poklopijo, se res veseliš. Lažje je zdaj. Ni več tistega bremena, ali bo finale ali bo top 15. Skačem, osredotočen sem."

Domen Prevc ima razlog za zadovoljstvo. Foto: Guliverimage

Ker je po duši letalec, se razumljivo veseli Vikersunda in domačih poletov na Letalnici bratov Gorišek: "Letalnice so super. Najprej je Oslo, potem mi misli bežijo na Vikersund. Vmes je Trondheim. Izziv bo manjša skakalnica. Naloge so jasne. Rad bi prišel do konca, v Vikersundu pa si želim stopničk."

"Veliko privoščljivosti, a tudi črni pogledi kot zmeraj"

Zadnji slovenski zmagovalec tekme za svetovni pokal je Lovro Kos, ki je bil najboljši na zadnji postojanki v Lahtiju in je na 6. mestu tudi najboljši Slovenec v svetovnem pokalu. Zanj je bila to druga zmaga v sezoni po uspešnem skoku na tron v Lake Placidu: "Sebe sem presenetil. Res je, da je tudi sreča dejavnik, ki vpliva. Zelo lepo je bilo sicer, zlasti ko skočiš čez drugo rdečo črto. Se pa že malce pozna, da je sezona dolga, čeprav nisem sezone začel. Baterije so prazne, vendar ne tako kot pretekla leta. Počasi se navajam na ritem svetovnega pokala," je dejal Kos in na vprašanje, kako je konkurenca odreagirala na njegov uspeh na Finskem, pristavil: "Veliko tekmecev je privoščilo, so pa zagotovo bili kakšni črni pogledi kot zmeraj, če kdo drug zmaga."

Lovro Kos je na 6. mestu najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu in se lahko pohvali z dvema zmagama. Foto: Guliverimage

Za norveško turnejo apetiti niso zrasli. Želi nadaljevati po ustaljenih tirnicah in ne prehitevati dogodkov: "Vsake uvrstitve, ki je boljša od četrtega mesta, sem zelo vesel. Če sem četrti, sem vesel. Vsakič, ko sem med deset, sem prav tako vesel. Vsake točke sem vesel. Pred sezono so bili tihi cilji, da bi prišel na novoletno turnejo in jo končal med prvimi petimi. Potem se je vse izgubilo, ker sem "zamudil" v sezono. V nadaljevanju sem se nekako približal. Pomembno je, da ostajam miren."

Norveška turneja z drugačnim formatom se bo začela danes s kvalifikacijami. Najboljših 50 se bo uvrstilo na sobotno posamično preizkušnjo, slabši od tega mesta pa se bodo že takoj poslovili od RAW Air turneje.