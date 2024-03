Napornih deset dni: Program še težji kot za skakalce

Smučarske skakalke bodo v petek vstopile v zadnji del sezone, v katerem je glavni cilj slovenskega tabora ohranitev rumene majice Nike Prevc in kristalni globus, medtem ko je tehtnica v boju za pokal narodov, za katerega glavni trener Zoran Zupančič priznava, da je bil drzna napoved, močno nagnjena v avstrijsko smer. "Upam, da ji bodo naslednji profili skakalnic ustrezali in da to rumeno majico obdrži do konca," o bitki za skupno zmago pravi Zupančič.

Sedem posamičnih tekem je ostalo na urniku svetovnega pokala za ženske, šest na norveški turneji, ki se bo s petkovimi kvalifikacijami začela v Oslu, končala pa s tekmo na letalnici v Vikersundu 17. marca, in ena v Planici.

Komaj 18-letna Nika Prevc je v začetku leta prvič oblekla rumeno majico, ki jo zanesljivo drži tudi dva tedna pred koncem tekmovalnega obdobja. Prednost pred najbližjo zasledovalko, avstrijsko veteranko Evo Pinkelnig, se je po desetem mestu na zadnji postaji v Lahtiju nekoliko stopila – znaša 174 točk –, a slovenski tabor verjame, da je zaloga dovolj velika, da bo najstnica 22. marca v Planici v zrak dvignila kristalni globus za skupno zmago.

"Še vedno zna skočiti do zmage"

"Nika je tudi sama povedala, da je še sveža in motivirana. Malenkost nihanja v formi je bilo. Kaj vsaka tekma na koncu prinese, je odvisno od dnevne forme, pa tudi od razmer. Še vedno zna skočiti do zmage in upam, da ji to letos še uspe. Gre za stvari, povezane z mikroobčutki. Upam, da ji bodo naslednji profili skakalnic ustrezali in da to rumeno majico obdrži do konca," je na novinarski konferenci pred odhodom na norveško turnejo dejal glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič, ki je pred začetkom sezone med cilje umestil tudi boj za zmago v pokalu narodov. Tega so Slovenke osvojile v sezoni 2021/22, ko je bila reprezentanca bolj izkušena – med drugimi sta tekmovali tudi Urša Bogataj in Špela Rogelj.

Nika Prevc ima v skupnem seštevku 174 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig. Foto: www.alesfevzer.com

Pogumna napoved ob 30 let starejši in precej bolj izkušeni reprezentanci

Slovenke so del sezone vodile, a v zadnjem obdobju so glavne tekmice Avstrijke stopile na plin, prevzele skupno vodstvo in se oddaljile na zajetnih 354 točk.

"Boj za pokal narodov je bil kar pogumna napoved. Vemo, da so Avstrijke močna ekipa, tudi po letih so več kot 30 let starejše od nas. Za seboj imajo mnogo izkušenj, naša ekipa pa je zelena. Najstarejša tekmovalka je stara 25 let. To, da smo šli z njimi v tako tesen boj, je bilo presenečenje. Smo pa imeli med sezono dve takšni tekmi, ki sta nas od tega boja oddaljili. Do konca nas čaka sedem tekem. 350 točk je res veliko, na vsaki tekmi bi morali pridobiti 50 točk. Ne mečemo puške v koruzo, gremo v boj do konca, ampak deklet ne smemo obremenjevati s tem, saj lahko morda ravno to, da odmislimo ta boj, prinese dodatno sproščenost."

Časa za počitek ne bo

Ženski skakalni tabor bo norveško turnejo začel v petek ob 20. uri s kvalifikacijami na Holmenkollnu. Do 17. marca bodo dekleta vsak dan v pogonu, če ne tekmovalno, pa bodo potovala, saj jih v desetih dneh čaka šest tekem na treh prizoriščih (Oslo, Trondheim, Vikersund).

Norveško turnejo skakalci in skakalke začenjajo v Oslu. Foto: Guliverimage

"Program norveške turneje je težek, tudi naši termini so težki. Veliko tekem je zvečer, program za skakalke je bistveno težji kot za skakalce. Na koncu nas čakata še celo dve tekmi na letalnici. Časa za taktiziranje in počitek ni. Skozi celotno sezono moraš skrbeti, da so dekleta sveža, jih natančno opazovati. Vsak dan pomeni veliko in na koncu to pripelje do neke točke, ko sezone ali ne zdržiš ali pa jo zdržiš do konca. Različna dekleta se odzovejo različno. Program na turneji bo natrpan, sam sem videl, da je tako, da gremo po tekmi takoj v hotel in spakiramo. Časa za počitek res ne bo," je pred odhodom o natrpanem urniku razmišljal Zupančič, ki bo na norveški turneji računal na pet skakalk: ob Prevčevi bodo tekmovale še Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar in Taja Bodlaj.

Če se bodo iz Norveške vrnile zadovoljne, je vseeno, na kateri napravi bodo skakale v Planici

Po vrnitvi iz Skandinavije bo 21. marca v Planici še zadnja tekma. Sezono bodo končale na srednji skakalnici (HS102).

Takole je dva tedna pred koncem videti manjša skakalnica, na kateri bodo skakalke tekmovale 21. marca. Foto: A. T. K.

"Domače skakalnice dobro poznamo, na obeh znamo tudi zelo dobro skočiti. Pred konkurenco, ki z nami trenira tukaj v Planici, smo močni, se pa na tekmah vedno lahko kaj zgodi. Res je, da imamo z manjše skakalnice malenkost negativno izkušnjo z lanskega svetovnega prvenstva, ko smo bili zaradi vseh zdravstvenih in drugih težav zelo ranjeni. Zdaj je bistveno, kako bomo šli v zadnji del sezone. Upam, da bo čim manj težav, da tekmovalke res sproščeno odtekmujejo na Norveškem. Če bodo rezultati na Raw-Air, kot so bili v zadnjih dveh sezonah, ko smo obakrat pobrali glavno nagrado, bomo prišli v Planico zelo veseli. V bistvu nam bo takrat potem vseeno, na kateri skakalnici je tekmovanje," pa je Zupančič novinarjem odgovoril na vprašanje, ali je zadovoljen, da bo tekma v Planici na manjši napravi od dveh, na katerih so tekmovale na lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu.

Skakalnici dva tedna pred zaključkom ženskega svetovnega pokala: