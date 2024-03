Pred skakalkami je še sedem posamičnih tekem sezone svetovnega pokala, šest jih bodo v prihodnjih desetih dneh opravile na zgoščeni norveški Raw Air turneji, zadnjo pa 21. marca v Planici. "Utrujena še zdaleč nisem. Imam še ogromno volje in moči do konca sezone. Rumena majica me ne bremeni. Trenutno mi kaže zelo dobro. Moram pa ohraniti zaupanje vase in zdržati do konca," pred zadnjima dvema tednoma sezone pravi vodilna skakalka zime Nika Prevc, ki je nepoznani izziv letenja v Vikersundu ne skrbi: "Nič me ne skrbi letalnica, morda imam celo malo premalo strahu. Res jo že težko čakam."

Smučarske skakalke bodo do konca sezone svetovnega pokala tekmovale še na Norveškem in v Sloveniji, predvsem skandinavski del bo zelo naporen, saj bodo od petka, 8. marca, do nedelje, 17. marca, praktično vsak dan v pogonu.

Začelo se bo v Oslu, kjer bodo na Holmenkollnu opravile dve posamični tekmi na skakalnici HS134, nato se bodo preselile v Trondheim, kjer jih znova čakata dve posamični tekmi (HS105, HS138), za konec turneje surovega zraka pa sledi še letenje v Vikersundu, kjer bosta prav tako dve individualni preizkušnji.

Foto: www.alesfevzer.com

Zahtevnejši program od skakalcev

"Program norveške turneje je težak, tudi naši termini so težki. Veliko tekem je zvečer, program skakalk je bistveno težji kot za skakalce. Na koncu nas čakata še celo dve tekmi na letalnici. Časa za taktiziranje in počitek ni. Skozi celotno sezono moraš skrbeti, da so punce sveže, jih natančno opazovati. Vsak dan pomeni veliko in na koncu to pripelje do neke točke, ko sezone ne zdržiš ali pa jo zdržiš do konca. Različna dekleta reagirajo različno. Program na turneji bo natrpan, sam sem videl, da je tako, da gremo po tekmi takoj v hotel in spakiramo. Časa za počitek res ne bo," je na novinarski konferenci dejal glavni trener Zoran Zupančič, ki bi na norveško lahko odpeljal šesterico, a bo računal na pet tekmovalk.

Vodilno Niko Prevc, Niko Križnar, Emo Klinec, Katro Komar in Tajo Bodlaj. Zaradi dolge sezone in napornega marca se je odločil, da mlada Ajda Košnjek ostane doma.

"Trenutno mi kaže zelo dobro, moram pa ohraniti zaupanje vase"

Sedem tekem pred koncem ima Prevčeva v boju za kristalni globus 174 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig. Z desetim mestom iz Lahtija, kjer ji ni šlo vse po načrtih, se ne obremenjuje.

Prevčeve prvi poleti ne obremenjujejo: "Morda imam celo malo premalo strahu." Foto: Guliverimage "Včeraj smo opravili trening na skakalnici in lahko rečem, da s seboj nisem odnesla nobenih slabih občutkov. Mislim, da je forma takšna, kot mora biti. Utrujena še zdaleč nisem. Imam še ogromno volje in moči do konca sezone in to je tisto, kar najbolj potrebujem. Rumena majica me ne bremeni, ne čutim pritiska skupne zmage, dokler me kdo o tem ne vpraša. Trenutno mi kaže zelo dobro. Moram pa ohraniti zaupanje vase in zdržati do konca. Naredila bom vse, da na koncu osvojim globus," je odločena najstnica, ki bo med turnejo dopolnila 19 let. Kot pravi, se od treh norveških prizorišč najbolj veseli Vikersunda, ko bo sploh prvič letela. Preskok na letalnico je ne bremeni.

"Lahko bi letela že lani, a moji skoki še niso bili dovolj dobri in varni za letalnico. Nič me ne skrbi letalnica, morda imam celo malo premalo strahu. Res jo že težko čakam. Želim si skočiti čim dlje."

Nika Križnar se na Norveško odpravlja s popotnico zmage v Lahtiju. Foto: Guliverimage

Ostati mirni in v ritmu

Med tistimi, ki vedo, kako je osvojiti norveško turnejo in domov odnesti velik črn krožnik, sta dve Slovenki, Križnarjevi je to uspelo v sezoni 2021/22, Klinčevi pa lani. Prva v Oslo odhaja s popotnico zmage iz Lahtija, prve po dveh letih.

"Najprej si želim ohraniti zadnje občutke in jih pokazati na Raw Air turneji. To je naporna turneja. Čaka nas naporen sklepni del sezone, saj si dan za dnem sledijo tekme in kvalifikacije. Vsak dan se nekaj dogaja. Ali tekmujemo ali pa potujemo. Ostati moramo mirni in v ritmu, ki nas čaka. Če bom znala prenesti občutke, bom vesela vsega, kar bom osvojila," so želje Križnarjeve.

Lanska zmagovalka turneje, s 25 leti najstarejša Slovenka v svetovnem pokalu in z 226 metri svetovna rekorderka, Klinčeva je zaradi zdravstvenih težav del sezone izpustila. Konec februarja se je vrnila v tekmovalni ritem in je, kot pravi, s trenutno pripravljenostjo zadovoljna. "Menim, da sem zadnje tekme izpeljala solidno. Malo sem padla iz tekmovalnega ritma, zato ga je treba spet vzpostaviti. S svojimi zadnjimi predstavami sem zadovoljna. Na turneji si želim ohraniti spočitost in osredotočenost do zadnje tekme. Fizično sem stabilna, samo še tehnično se mi morajo stvari poklopiti. To so pač skoki, ki so zelo zanimivi."

Ema Klinec je lani z 226 metri v Vikersundu postavila ženski svetovni rekord in na koncu osvojila turnejo. S številko 226 se ne obremenjuje. Foto: Nebojša Tejić/STA

Planica v pričakovanju zaključka sezone

Skakalke bodo zadnjo tekmo norveške turneje opravile v nedeljo, 17. marca, v četrtek, 21. marca, pa se bodo od sezone poslovile v Planici na manjši napravi, Bloudkovi skakalnici HS102. Slovenski tabor se nadeja, da bo v petek - podelitev globusa bo dan po tekmi - v Zgornjesavski dolini zelo veselo.

Moški del bo v Planici na Letalnici bratov Gorišek dejaven med 21. in 24. marcem, ko bosta na sporedu dve posamični tekmi in ekipna. In kakšno je stanje s snegom?

"Snega v Planici je dovolj. Ni ga sicer toliko, da bi ga posodili kolegom na Pokalu Vitranc. Dovolj pa ga je, da je Letalnica bratov Gorišek dodobra pokrita s snegom. V naslednjih dveh tednih nas seveda čaka še ogromno dela, tako strojne kot nožne preparacije. S sodelavci smo pripravljeni, da naredimo vse, da tekmo izvedemo brezhibno. To velja tudi za finalno tekmo najboljših 30 skakalk v letošnji sezoni. Na skakalnici HS102 bo nekaj snega treba še dodati z deponije, a obe skakalnici bosta pripravljeni, kot se za zaključek sezone spodobi. Seveda nam visoke trenutne temperature ne pomagajo, a že napoved za naslednji teden je boljša, nekaj mraza bo in to je super novica. Dnevno bomo spremljali razvoj dogodkov, Aljoša Dolhar je potrdil, da je danes stanje dobro," je dejal generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.

"Sem pa zelo hvaležna, da je tudi naša zveza ponudila roko. Ne vem, koliko navijačev bo prišlo, se mi pa zdi zelo lepo sezono zaključiti doma." Foto: www.alesfevzer.com

"Zelo lepo se zahvaljujem OK Planica in SZS, da je Slovenija končno dvignila roko za organizacijo dodatnega tekmovanja. Dolgo smo čakali v vrsti, upamo, da nam bo ta tekma zdaj šla na roke oziroma na noge," je ob dodatni domači tekmi dejal Zupančič, Prevčeva, ki bi sicer raje tekmovala na večji skakalnici, je prav tako hvaležna, da se bo od sezone lahko poslovila doma: "Tekme v Planici se seveda veselim. Sama bi raje skakala na večji skakalnici, a je treba razumeti, da je težko izpeljati vse skupaj, ko odločitev pride tako na hitro. Sem pa zelo hvaležna, da je tudi naša zveza ponudila roko. Ne vem, koliko navijačev bo prišlo, se mi pa zdi zelo lepo sezono zaključiti doma."