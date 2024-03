Izjemen dan za slovenske skoke v Lahtiju. Po dopoldanski zmagi Nike Križnar je njen podvig v poznem popoldanskem času ponovil še Lovro Kos, ki je vesel, da je oprema prišla pravi čas. S fenomenalnim drugim skokom, dolgim 134 metrov, je s petega mesta poletel do druge zmage v karieri in 119. za slovenske skoke. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Nemec Andreas Wellinger in Japonec Rjoju Kobajaši. Brata Prevc sta bila soseda na 13. in 14. mestu. Osmoljenec dneva je bil Stefan Kraft, ki se mu sploh ni uspelo uvrstiti v finalno serijo.

Po velikem zmagoslavju Nike Križnar na jutranji petkovi posamični preizkušnji v Lahtiju je sledilo tudi pravljično popoldne. Lovro Kos je že na treningu dal vedeti, da bi se lahko v slovenski skakalni reprezentanci še enkrat razveselili odličnega dosežka. Najboljši je bil namreč med vsemi.

Prve besede Kosa po veliki zmagi

Kvalifikacije je nato zaključil na osmem mestu, na tekmi pa vse skupaj stopnjeval. Po prvi seriji je bil na petem mestu in za vodilnim Norvežanom Mariusom Lindvikom zaostajal za zgolj 3,3 točke. Od stopničk ga je denimo ločilo 1,2 točke.

V drugi seriji so bile spremenljive razmere v zraku, ki jih je Kos dobro izkoristil, ob podpori vetra pa zajadral na dno skakalnice. Doskočil je pri 134 metrih in vrgel preostalim, ki so stali še na vrhu skakalnice, rokavico - od Kosa je bil daljši le Jan Hörl (136 metrov), ki je bil na koncu peti.

Andreas Wellinger, zmagovalec Lovro Kos in Rjoju Kobajaši so bili junaki petkovega dne. Foto: Reuters

Vsi po vrsti so zaostajali za njim, tudi vodilni Lindvik, in čas je bil za novo slovensko veselje v Lahtiju. Kos je tako skočil do druge zmage v karieri, druge v tej sezoni, potem ko je bil najboljši že v Lake Placidu 10. februarja.

Kos trepetal zaradi opreme

"Neverjeten občutek, zlasti po drugem skoku, ki je bil zelo dolg. Zelo sem vesel. V finalu smo imeli nepredvidljive razmere. Tokrat so bile na moji strani. Vesel sem," je v pogovoru v mednarodnem prenosu dejal Kos, ki je prinesel novo dozo veselja v slovenske domove, za Smučarsko zvezo Slovenije pa še povedal: "Super začetek vikenda. Še druga zmaga v svetovnem pokalu. Hvala celotni ekipi. Napeto je bilo, sploh zaradi opreme, ki je ni bilo. Prišla je v pravem času. Hvala vsem še enkrat," je dal Kos vedeti, da ni bilo vse mirno na petkov dan, k sreči pa se je razpletlo po njegovih željah.

Njegov uspeh sta na 13. in 14. mestu dopolnila Domen in Peter Prevc, do točk pa je skočil še Žak Mogel, ki je bil na koncu 29.

Misli sta strnila tudi brata Prevc

"Danes sta mi uspela solidna skoka v malce mešanih razmerah. Za Lahti odlično 13. mesto. Zadovoljen grem v naslednji dan," je dan pokomentiral Domen, brat Peter pa dodal: "Prva tekma v Lahtiju in 14. mesto. Soliden rezultat. Zadovoljen sem, da iz skoka v skok napredujem. Veselim se prihodnjih dni."

"Odlična serija, zmage se nadaljujejo. Ko gre, naj traja. Upam, da se nadaljuje še celoten vikend," je bil kratek in jedrnat glavni trener Hrgota.

Družbo na zmagovalnem odru sta Kosu delala Nemec Andreas Wellinger in Japonec Rjoju Kobajaši, tako kot Nika Križnar pa tudi sam ni dočakal Zdravljice, saj so se Finci odločili za drugačen protokol in raje vrteli lanskoletno finsko evrovizijsko pesem. Z današnjimi stotimi točkami se je prebil na peto mesto v svetovnem pokalu, medtem ko je deseti starejši od bratov Prevc.

Veliki osmoljenec dneva je bil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Stefan Kraft, ki je ostal celo brez finalnega nastopa in bil vidno jezen v izteku skakalnice.

V soboto bo v Lahtiju ekipna preizkušnja, v nedeljo pa vnovič posamična.

Rezultati, Lahti: 1. Lovro Kos (Slo) 262,5 (127/134)

2. Andreas Wellinger (Nem) 257,1 (129,5/126,5)

3. Rjoju Kobajaši (Jap) 254,9 (127/131)

4. Marius Lindvik (Nor) 251,5 (128,5/121,5)

5. Jan Hörl (Avt) 251,0 (125,5/136)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 249,8 (124,5/131,5)

...

13. Domen Prevc (Slo) 237,1 (125/125)

14. Peter Prevc (Slo) 236,5 (122/125,5)

29. Žak Mogel (Slo) 206,4 (121/115)

... Svetovni pokal, skupno (23/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 1.546 točk

2. Rjoju Kobajaši (Jap) 1.337

3. Andreas Wellinger (Nem) 1.258

4. Jan Hörl (Avt) 800

5. Lovro Kos (Slo) 668

6. Michael Hayböck (Avt) 651

. Marius Lindvik (Nor) 651

...

10. Peter Prevc (Slo) 588

12. Anže Lanišek (Slo) 550

15. Timi Zajc (Slo) 423

17. Domen Prevc (Slo) 387

48. Žak Mogel (Slo) 28

58. Žiga Jelar (Slo) 7

... Pokal narodov (27): 1. Avstrija 5.377 točk

2. Nemčija 3.982

3. Slovenija 3.471

...

Rezultati kvalifikacij

Mesto Skakalec Dolžina (m) Točke 1 KRAFT Stefan 128.0 131.3 2 KOBAJAŠI Rjoju 128.5 130.8 3 WELLINGER Andreas 130.0 130.3 4 FETTNER Manuel 131.0 129.2 5 HOERL Jan 129.5 128.9 6 ZNISZCZOL Aleksander 126.0 123.8 7 FORFANG Johann Andre 125.5 123.3 8 KOS Lovro 123.5 122.3 9 EMBACHER Stephan 124.0 121.5 10 TSCHOFENIG Daniel 121.0 120.4 13 PREVC Domen 121.5 116.7 25 PREVC Peter 117.5 106.0 31 MOGEL Žak 113.0 101.2 39 BARTOLJ Maksim 113.0 95.9

Rezultati treninga

Mesto Skakalec Dolžina (m) Točke 1 KOS Lovro 129.0 85.7 2 EMBACHER Stephan 130.0 80.8 3 JOHANSSON Robert 130.0 76.6 4 SUNDAL Kristoffer Eriksen 120.5 71.8 5 FORFANG Johann Andre 121.0 69.9 12 PREVC Domen 116.0 67.3 17 MOGEL Žak 122.0 63.5 33 BARTOLJ Maksim 116.0 49.0 42 PREVC Peter 101.5 39.7