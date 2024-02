Zajc se je umaknil

Skakalke bodo na severu Evrope že jutri opravile z uradnim treningom in kvalifikacijami, posamična tekma pa bo na sporedu v petek ob 9. uri po slovenskem času. Zoran Zupančič bo na Finsko odpeljal vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala Niko Prevc ter Niko Križnar, Emo Klinec, Katro Komar, Tajo Bodlaj in Ajdo Košnjek, ki se vrača v ekipo namesto mladinske svetovne prvakinje Tine Erzar. Ta bo v Lahtiju tekmovala teden dni kasneje na tekmah interkontinentalnega pokala, v katerem je v skupnem vodstvu pred finalnima tekmama sezone.

Robert Hrgota bo v primerjavi s poleti v Oberstdorfu v ekipi prav tako opravil menjavo. Doma bo ostal Timi Zajc, ki si želi odpočiti in se osredotočiti na preostale tekme na letalnicah to sezono v Vikersundu in Planici, kjer želi osvojiti mali kristalni globus. Namesto Zajca bo priložnost na Finskem tako dobil mladi Maksim Bartolj, ki vseskozi skače na tekmah celinskega pokala. Ob omenjenem bodo na Finsko odpotovali še Peter Prevc, Lovro Kos, Domen Prevc in Žak Mogel. Skakalci bodo imeli v Lahtiju precej bolj pester program. Po petkovem treningu in kvalifikacijah se bodo že zvečer pomerili na prvi posamični tekmi, nadomestni iz Ščirka. V soboto sledi ekipna preizkušnja in v nedeljo nato še druga posamična preizkušnja.