"Nika Prevc jim je ušla izpod nadzora"

Kaj je lepšega kot dejstvo, da slovenski športniki in športnice blestijo na mednarodni ravni in povrhu vsega v slovenski opremi. V smučarskih skokih je Peter Slatnar tisti, ki s smučmi, okovji, smučarskimi čevlji … skrbi, da imajo akterji v zraku vse potrebno za dolge skoke. In vesel je, da imajo slovenski skakalci in skakalke uspešne zime. Nika Prevc ni daleč od velikega kristalnega globusa, njen brat Peter v zadnjem obdobju prav tako blesti na Slatnarjevih smučeh. "Peter se poslavlja, zato mora eden od Prevcev prevzeti voz," se je v pogovoru za Sportal zasmejal Slatnar, ki vselej pogleduje tudi proti prihodnosti.

Sezona je za vas kot proizvajalca skakalnih smuči več kot uspešna. Morda najboljša, če gledamo z vidika svetovnega pokala? Nika Prevc se spogleduje z velikim kristalnim globusom za najboljšo v svetovnem pokalu. Pri fantih imate poškodovanega Anžeta Laniška, Petra Prevca, Domna Prevca, Lovra Kosa … Od tujih skakalk Kandčanka Alexandria Loutitt in Japonka Sara Takanashi … Da ne govorimo, da praktično vsi skakalci uporabljajo vaše vezi.

Sezona je res zelo dobra. Po mojem je kar ena boljših. Letos se vse lepo odvija. Tisti, ki so bili prej malo manj znani in so zelo težko prišli v svetovni pokal, dobivajo točke. Tu govorim o Američanih in Ukrajincu. V mlajših kategorijah še sam nisem vedel, da je toliko mladincev na naših smučeh. V svetovnem pokalu, kar zadeva fante, približno od 20 do 25 odstotkov tekmovalcev prihaja v finalno serijo na naših smučeh. Na žalost Žabe (Anže Lanišek, op. a.) trenutno ni. Vedno jih je približno 15 na tekmah in od pet do šest v finalu. Odvisno od tekme do tekme.

Da ne govorimo pri dekletih, kjer je Nika Prevc najboljša. Tam jim je ušla izpod nadzora, trn v peti jim je. Odskočila je. Odlična je. Malo je treba, da ti v skokih vse deluje. Odpraviš kakšno napako in se začnejo dogajati lepe stvari. Ko enkrat gre, gre. Peter se poslavlja, zato mora eden od Prevcev prevzeti voz (smeh, op. a.).

Nika Prevc blesti na Slatnarjevih smučeh. Foto: Guliverimage

Trenutno ga tudi sam še vedno odlično vleče, ker se v poslovilni sezoni uvršča na zmagovalni oder.

Pero je legenda. Pri njem je klasika. To zimo je začel na višji ravni kot sicer. In pri njem je tako, da bolj ko se sezona približuje koncu, boljši je. Upam, da bo še kdaj stopil na oder za zmagovalce in postavil češnjico na torti. Da bi se mu to zgodilo v Planici na zaključku, bi bilo sploh odlično. Peter bo do konca sezone še zelo vroč. Vidi se, da mu stvari tečejo. Tudi nahrbtnik je dal s hrbta, ko je sporočil novico, da se bo poslovil. Oddahnil si je in gre spet lažje.

Peter Prevc ga vedno preseneti s tem, kako odrasel je. Foto: Guliverimage Na obrazu se mu vidi, da je povsem drug. Da uživa.

Pravi čas se je odločil, da sporoči novico o slovesu. In pravi trenutek, da se tudi poslovi. Da nehaš, ko si dober. To je sicer težko narediti oziroma da se ti na takšen način vse udejanji. Pred njim bo potem nov svet, ko bo prekinil športno pot. Ne bo več treningov, a je Peter tako študiozen in razmišlja naprej, povrhu vsega še redoljub in ima vse razdelano, da zanj ni skrbi. Dolgo ga poznam, ampak me vedno preseneti, kako odrasel je. Lahko rečem, da se lahko vsi od njega veliko naučimo.

Prav posebno nalogo pa boste imeli verjetno tudi s tem, kako zadržati Niko Prevc na Slatnarjevih smučeh. Verjetno jo bodo novačili?

Že zdaj nenehno pritiskajo. Z Niko imamo sicer še pogodbo za naprej in upam, da bo ostala tudi zatem. Dejstvo je, da vidijo tudi tisti, ki so šli na Fischer, da ni povsod obljubljena dežela. Vidiš kruto resničnost. Oddaljeni so od sedeža podjetja, medtem ko smo mi v neposredni bližini. Pri drugih proizvajalcih se moraš peljati v Nemčijo, Avstrijo. Tukaj so v bližini Planice in če kdo kaj potrebuje, hitro v dveh dneh že dobi. Prilagajamo se skakalcem in skakalkam.

Vidi se, da so nas začeli posnemati tudi drugi, kar zadeva obliko smuči. Poskušajo, vendar jim ne uspe. Treba je vedeti, zakaj je kriva konica. Nenehno vlagamo v razvoj. Rok Urbanc in Urban Remic ter v Elanu o tem razmišljajo vsak dan.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ali ima Nika tudi kakšne posebne želje, kar zadeva opremo?

Ima, ampak ne toliko. Ona je skromna. Njej je kar vse dobro. Pove določene stvari, nekaj podatkov dobimo od Anžeta Lavtižarja in prej od Staneta Baloha. Zelo dobro sodelujemo. Vprašamo tudi skakalce. Zdaj vse deluje. Smo pa vseskozi prisotni in pripravljeni, da kaj naredimo. Do konca sezone po mojem ne bo potrebovala ničesar. Ko gre, ne menjaš.

V prihodnje pripravljate kakšno novost?

Vseskozi smo v pogonu. Na okovju razvijamo nekaj. Potem tudi pri smučki. Preizkušamo novo obliko. Vse je v fazi testiranja. Potem je razvoj tudi pri premazih. Skratka, veliko. Vse je še v povojih. Treba je poskušati, zatem pa dobiti potrditev FIS (Mednarodna smučarska zveza), da je nato uporabno za tekmovalce in tekmovalke.