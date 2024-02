Izjemno: dvojna slovenska zmaga v Oberstdorfu!

Po petkovi zmagi slovenskega dvojca na prvi super ekipni tekmi v zgodovini smučarskih poletov so slovenski orli v Oberstdorfu spisali novo izjemno zgodbo in na posamični preizkušnji poskrbeli za dvojno slovensko slavje. Na najvišjo stopničko se je povzpel Timi Zajc, ki je dosegel svojo četrto zmago v karieri v svetovnem pokalu, drugo mesto je osvojil Peter Prevc, slovenski uspeh pa je s petim mestom dopolnil še Domen Prevc.

Oberstdorf, 2. serija:

Letalnica Heinija Klopferja v nemškem Oberstdorfu je bila po petkovem slavju Timija Zajca in Domna Prevca na prvi super ekipni tekmi tudi v soboto prizorišče slovenskega uspeha. Slovenci so boj za zmago napovedali že v prvi seriji, ko so bili med najboljšimi štirimi kar trije. V finalu se je s poletom dolgim 230 metrov iz zaletnega mesta nižje od konkurence izkazal Timi Zajc, ki je skočil na vrh in zmagal (449,3 točke). Za Zajca je to četrta zmaga v svetovnem pokalu v karieri, do vseh štirih pa je prišel na letalnicah in je tako samo še enkrat več dokazal, da je rojeni letalec. Nazadnje je na tekmi svetovnega pokala na najvišjo stopničko na posamičnih preizkušnjah stopil lani v Planici. "To skakalnico res dobro poznam in lahko rečem le hvala Robiju (Hrgoti, op. p.), ker mi je znižal zaletno mesto, zelo sem vesel tudi za Petra. Upam, da jutri sledi nov slovenski šov," je v prvi izjavi po zmagi za Fis dejal Zajc.

Peter Prevc je po 27. marcu 2022 v svetovnem pokalu znova stopil na stopničke tekme posameznikov. Foto: Guliverimage

Po prvi seriji je bil v vodstvu Peter Prevc, ki je nato v finalu pristal pri 232 metrih in na koncu za 4,2 točke zaostal za Zajcem. Prevc, ki bo po koncu sezone končal kariero, je nazadnje na stopničkah posamičnih tekem stal leta 2022 v Planici, ko je bil na poletih tretji. Tretje mesto je pripadlo Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je bil na tem mestu že po prvi seriji. V finalu je pristal pri 225,5 metra (440,3 točke). Eno mesto je v finalu izgubil Domen Prevc, ki je bil na koncu peti (219 m; 430,6).

V finale se je uvrstil tudi Lovro Kos, ki je tekmo končal na 15. mestu (404,3 točke). Finale pa se je za las izmuznil Žaku Moglu, ki je končal kot 31. (193 m).

"Ne morem reči, česa sem bolj vesel, a tako za Timija kot Petra sem res vesel. To so eni najlepših dni v moji karieri trenerja slovenske reprezentance, res je magično," je za Fis povedal glavni trener Robert Hrgota, ki je nato moral odgovoriti tudi na vprašanje, kaj je skrivnost slovenskega uspeha na poletih. "Ne morem razkriti te skrivnosti. Poanta skokov je leteti čim dlje, uživamo v letenju in to se tudi vidi," je še dejal Hrgota, ki se novega odličnega dne za slovenske orle nadeja tudi v nedeljo.

Odlični obeti že v kvalifikacijah

Slovenci so odličen dan napovedali že v kvalifikacijah, v katerih je Zajc kot edini poletel iz 13. zaletnega mesta in kljub temu poletel do 228 metrov (223,1 točke) ter zasedel drugo mesto. Prehitel ga je le Kraft (234,5 m; 226,7). Tretje mesto je v kvalifikacijah osvojil Daniel Huber, ki je iz 16. zaletnega mesta pristal pri 237 metrih in s tem postavil daljavo dneva (223 točke). Sedmo mesto je osvojil Domen Prevc (231 m; 208,7), njegov brat Peter je bil deveti (216 m; 206,4). Kos je bil 17. (201 m; 188,9) in Mogel pa 34. (193 m; 165,9).

V Oberstdorfu se bodo smučarski letalci potegovali za točke tudi v nedeljo. Tudi takrat se bo tekma začela ob 16. uri.