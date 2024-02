Smučarske skakalke so se v soboto za točke svetovnega pokala potegovale v Hinzenbachu. Za dvojno avstrijsko zmago in veliko veselje domačih navijačev sta poskrbeli Eva Pinkelnig in Jacqueline Seifriedsberger, Nika Prevc, ki ostaja trdno v vodstvu v seštevku svetovnega pokala, pa je zgrešila stopničke le za šest desetink sekunde. Osvojila je četrto mesto in poskrbela za nov odmeven rezultat. V tej sezoni je zbrala že 999 točk! Nika Križnar je osvojila osmo, povratnica Ema Klinec 13., četrta slovenska finalistka Tina Erzar pa 23. mesto.

Najboljša smučarska skakalka na svetu, Nika Prevc, še naprej razveseljuje z izjemnimi predstavami in vrhunskimi nastopi. V izjemni sezoni 2023/24, ki se bo končala 21. marca v Planici, takrat v dolini pod Poncami zagotovo ne bo manjkalo slovenskih navijačev, se je na zmagovalnem odru na najvišjo stopničko podala že sedemkrat in vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na prvi izmed dveh tekem v Hinzenbachu se je 18-letni Slovenki ponudila priložnost, da bi prebila mejo tisoč točk. Če bi se povzpela na stopničke, bi ji to že uspelo, tako pa se lahko po četrtem mestu, zmagovalni oder je zgrešila za šest desetink, pohvali s 999 točkami. S tem se je še utrdila v vodstvu in prednost pred najbližjo zasledovalko Japonko Yuki Ito povišala na 202 točki.

Četrto mesto je zasedala že po prvi seriji, ko je za prvim mestom zaostajala le 1,4 točke. Na koncu je za zmagovalko Evo Pinkelnig zaostala slabih šest točk. Domači ljubitelji smučarskih skokov so lahko proslavljali dvojno zmago, saj je bila druga Jacqueline Seifriedsberger, na stopničke, že 51. v karieri, pa se je z odličnim nastopom v finalu, ko se je iz sedmega prebila na tretje mesto, povzpela še Nemka Katharina Schmid.

Slovenski uspeh je dopolnila Nika Križnar z osmim mestom. Po prvi seriji je kazalo še bolje, saj je zasedala šesto mesto, nato pa v finalu zdrsnila na osmo.

Ema Klinec se je po dobrem mesecu vrnila v skakalno karavano. Foto: Guliverimage

Po dobrem mesecu se je v skakalno smučarsko karavano vrnila Ema Klinec. Svetovna rekorderka je sredi januarja predčasno zapustila japonsko turnejo, v soboto pa je bila tretja najboljša slovenska finalistka. Osvojila je 13. mesto in v finalu pridobila šest mest. Točke svetovnega pokala si je zagotovila tudi Tina Erzar. Trenutno vodilna tekmovalka v celinskem pokalu je tekmovanje v Hinzenbachu končala na 23. mestu.

Izidi, Hinzenbach:

1. Eva Pinkelnig (Avt) 243,1 točke (88,5 m/92)

2. Jacqui Seifriedsberger (Avt) 240,2 (88/87)

3. Katharina Schmid (Nem) 238 (85,5/89)

4. Nika Prevc (Slo) 237,4 (87/87,5)

...

8. Nika Križnar (Slo) 223,9 (87/82,5)

13. Ema Klinec (Slo) 216 (81/85,5)

23. Tina Erzar (Slo) 201,6 (80,5/82)

...

- brez finala: Taja Bodlaj (Slo), brez tekme: Katra Komar (Slo); Svetovni pokal, skupno (16/26):

1. Nika Prevc (Slo) 999

2. Yuki Ito (Jap) 797

3. Eva Pinkelnig (Avt) 771

4. Alexandria Loutitt (Kan) 670

5. Josephine Pagnier (Fra) 618

6. Jacqui Seifriedsberger (Avt) 593

...

7. Nika Križnar (Slo) 575

14. Ema Klinec (Slo) 350

24. Katra Komar (Slo) 147

32. Ajda Košnjek (Slo) 48

33. Taja Bodlaj (Slo) 35

36. Tina Erzar (Slo) 31

51. Jerica Jesenko (Slo) 3

... Pokal narodov:

1. Avstrija 2610

2. Slovenija 2388

3. Japonska 1666

...

Nastop na sobotni tekmi v Avstriji si je v kvalifikacijah scier priborilo pet slovenskih smučarskih skakalk. To so Nika Prevc, Nika Križnar, Ema Klinec, Tina Erzar in Taja Bodlaj, ki je nato za las zgrešila finale ter osvojila končno 31. mesto. Med najboljših 40 se ni uvrstila le Katra Komar.

Hinzenbach, kvalifikacije: 1. Alexandria Loutitt (Kan) 115,7 točke (88 metrov).

2. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 111,8 (86)

3. Nika Prevc (Slo) 111,6 (86,5)

...

11. Nika Križnar (Slo) 100,4 (83)

15. Ema Klinec (Slo) 98,2 (77)

26. Tina Erzar (Slo) 92,1 (77)

38. Taja Bodlaj (Slo) 85,3 (73,5)

44. Katra Komar (Slo) 83,1 (73,5)

V nedeljo bo na istem prizorišču še ena tekma.

Hinzenbach, prvi trening, rezultati: 1. Alexandria Loutitt (Kan) 65,2 točke (85,5 metrov)

2. Nika Prevc (Slo) 62,5 (84,5)

3. Eva Pinkelnig (Avt) 61,5 (85,0)

...

14. Ema Klinec (Slo) 53,0 (82,5)

16. Nika Križnar (Slo) 51,1 (79,5)

22. Tina Erzar (Slo) 47,2 (79,0)

30. Katra Komar (Slo) 43,5 (78,0)

43. Taja Bodlaj (Slo) 36,2 (73,5)