Slovenska skakalka se vrača

Po dvotedenskem tekmovalnem premoru se bo svetovni pokal za skakalke nadaljeval v avstrijskem Hinzenbachu, kjer bo nastopilo šest slovenskih skakalk, seveda na čelu z vodilno skakalko svetovnega pokala Niko Prevc. V ekipo pa se po zdravstvenih težavah vrača tudi Ema Klinec, so sporočili iz SZS.

V sredini januarja so s Smučarske zveze Slovenije sporočili, da je Ema Klinec takrat zaradi zdravstvenih težav zapustila Japonsko, pri vrnitvi v domovino jo spremlja glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič. Klinčeva nato od vrnitve domov ni skakala, zdaj pa so iz SZS sporočili, da je po težavah nared za vrnitev na skakalnice. Klinčeva je v tej sezoni dvakrat stala na stopničkah za zmagovalke v svetovnem pokalu, v Engelbergu je bila v sredini decembra druga in tretja, visoko je posegla tudi na tekmi v Lillehammerju, kjer je osvojila peto mesto.

Skakalke so zadnje tekme imele v začetku februarja na veliki skakalnici v Willingenu, sledilo je mladinsko svetovno prvenstvo, pretekli konec tedna pa bi se za točke morale meriti v romunskem Rasnovu, a sta tekmi zaradi pomanjkanja snega odpadli. Svetovni pokal se bo tako nadaljeval ta konec tedna s tekmama v avstrijskem Hinzenbachu, kjer je lani Nika Prevc prvič v karieri skočila na zmagovalni oder. Ob vodilni tekmovalki svetovnega pokala bo Zoran Zupančič v Avstrijo poleg že omenjene Eme Klinec odpeljal še Niko Križnar, Katro Komar, mladinsko olimpijsko prvakinjo Tajo Bodlaj ter mladinsko svetovno prvakinjo in vodilno tekmovalko interkontinentalnega pokala Tino Erzar.

Tekmi v Hinzenbachu bosta na sporedu v soboto in nedeljo ob 13.45.

