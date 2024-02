Domnu Prevcu je uspelo!

Na drugi tekmi svetovnega pokala v japonskem Saporu je vso konkurenco šestič v karieri premagal Domen Prevc, ki je slavil pred domačinom Rjojujem Kobajašijem in Norvežanom Kristofferjem Eriksenom Sundalom. Zmago Domna sta na 8. in 9. mestu dopolnila Peter Prevc in Lovro Kos.

“Danes sta mi uspela dva zelo super skoka, razmere so bile na moji strani. Zelo sem vesel, da se mi je tako poklopilo ravno v Saporu, kjer mi skakalnica zelo ustreza, leži. Že se veselim naslednjega vikenda v Oberstdorfu,” je po veliki zmagi povedal Domen Prevc.

Domen Prevc je šestič v karieri zmagal na tekmi svetovnega pokala. Foto: Smučarska zveza Slovenije

Že po prvi seriji je bil lep pogled na rezultate

Sanjski pogled na rezultate po prvi seriji druge tekme v Saporu. S 136.5 metri in 134,7 točkami je namreč vodil Domen Prevc pred Norvežanom Kristofferjem Eriksenom Sundalom, ki je skočil 139.5 metrov in je zbral 133,8 točk, tretji je bil domačin Ren Nikaido s 136 metri ter 130,9 točkami. Sledili so Rjoju Kobajši s 133 metri in 129,2 točkami, Lovro Kos na petem mestu s 131.5 metri in 126,8 točkami, Stefan Kraft s 129.5 metri in 125,8 točkami ter Peter Prevc s 129 metri in 123,3 točkami na sedmem mestu. S 109.5 metri in 82,3 točkami je brez finala tudi tokrat ostal Žak Mogel na 40. mestu, Timi Zajc je bil diskvalificiran še pred nastopom v prvi seriji.

Domen je znal izkoristiti vzgornik

V finalu je vzgornik lepo izkoristil Peter, ki ga je odneslo do 138.5 metrov, imel je le malce težav pri doskoku na zadnjo nogo, s 248,6 točkami pa je zadnjo tekmo na Okurajami sklenil na sijajnem 8. mestu. Kos je nato skočil malce slabše, 126.5 metrov, a je z 236,6 točkami vseeno ostal med deseterico, na koncu je bil odličen deveti. Boj za zmagovalni oder je takoj za njim napovedal Kobajaši s 139.5 metri in 269,8 točkami. Nikaido je s 131 metri zaostal in se uvrstil tik pred naša prva finalista, tudi Sundal s 138 metri in 261,7 točkami Kobajašija ni prehitel. Nato pa je vzgornik še enkrat znal izkoristiti z odličnim skokom Domen, ki je pristal pri 139.5 metrih, z 273,6 točkami pa se je razveselil šeste zmage v karieri, sedme slovenske v Saporu in 80. v zgodovini svetovnega pokala.

Foto: Guliverimage

“Dobra tekma, dva zelo dobra skoka danes. Škoda za doskok v drugi seriji. Očitno je v petek, ko je zelo štopalo pri pristanku pustilo malo v podzavesti strahu in sem doskočil malo preveč nazaj, kar pa pri tej daljavi ne smemo delati. Zato je bilo žal par točk izgubljenih pri sodnikih. Sem pa zelo vesel Domnove zmage, s katero je potrdil to, da če se dobro zbereš in vztrajno delaš, lahko prideš na vrh,” je po tekmi povedal starejši bratov Prevc.

Slovenska ekipa v Saporu. Foto: Smučarska zveza Slovenije

Hrgota: Res super dan za Domna

Z današnjim izkupičkom je bil zadovoljen tudi Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance. “Res super dan za Domna. Zmaga po kar nekaj časa. Dva res lepa skoka, zasluženo! Res lahko zadovoljen zapušča Saporo. Tudi Lovro in Peter sta danes skakala zelo lepo. Popravili smo vtis in zdaj gremo mirno naprej.”

Preberite še: