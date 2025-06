Ana Tofant uspešna, Lari Opeka in Katarini Stražar spodletelo

Slovenska namiznoteniška igralka Ana Tofant bo igrala v drugem krogu kvalifikacij posameznic na turnirju serije WTT Contender v Zagrebu z nagradnim skladom 87.000 evrov. V ženski konkurenci je spodletelo Lari Opeka in Katarini Stražar, v moški pa Petru Hribarju. V glavni del turnirja sta uvrščena Darko Jorgić in Deni Kožul.

Ana Tofant, 240. igralka lestvice Mednarodne namiznoteniške zveze ITTF, je v prvem od treh krogov kvalifikacij premagala Turkinjo Ece Harac s 3:1 v nizih. V drugem jo čaka še ena Turkinja, a tokrat favorizirana Sibel Altinkaya (117. ITTF), sicer 14. nosilka kvalifikacij. Dvoboj bo na sporedu v sredo dopoldne. Zadnji, tretji krog pa bo nato pozno popoldne.

V prvem krogu sta izpadli Lara Opeka in Katarina Stražar. Prvo je s 3:0 premagala Hrvatica Dora Ćosić, drugo pa z enakim izidom Korejka Yang Ha Eun.

V sredo edini dvoboji za preboj na glavni turnir čakajo še predstavnike v dvojicah. Darko Jorgić in Deni Kožul bosta kot druga nosilca igrala proti nemški navezi Wim Verdonschot/Andre Bertelsmeier, Peter Hribar pa bo z Nizozemcem Remijem Chambet-Weilom igral proti angleško-tajvanski navezi Samuel Walker/Feng Yi-Hsin.

Darko Jorgić in Deni Kožul bosta v dvojicah začela tekmovanja proti tekmecema iz Nemčije. Foto: Luka Kotnik

Tofant in Stražar se bosta v kvalifikacijah merili proti Francozinjama Charlotte Lutz in Audrey Zarif, v mešanih dvojicah pa se bosta Hribar in Tofant zoperstavila drugopostavljeni korejski dvojici Woo Hyeonggyu/Kim Seoyun.

V Zagrebu so opravili tudi žreb glavnega dela tekmovanja. Jorgić se bo v prvem krogu kot deveti igralec svetovne lestvice in tretji nosilec spopadel s Francozom Simonom Gauzyjem (36.), Kožula, ki je po nastopu v Ljubljani napredoval za deset mest in je zdaj na lestvici 80., pa čaka boj z enim od kvalifikantov. Prvi nosilec je četrti igralec sveta Japonec Tomokazu Harimoto.

Glavni del turnirja se bo začel v četrtek in trajal do nedelje.