V spomladanskih razmerah je prirediteljem tekem celinskega in interkontinentalnega pokala v nemškem Brotterodeju uspelo organizirati prvi od dveh predvidenih tekem v moški in ženski konkurenci. Med slednjimi je zanesljivo zmagala mladinska svetovna prvakinja, Tina Erzar s 111 in 103,5 metri ter 224,5 točkami pred Norvežanko Kjersti Graesli s 108 in 109 metri ter 219,4 točkami, tretja je bila Čehinja Veronika Jenčova s 105 ter 101.5 metri in 199,1 točkami.

Ajda Košnjek je na prvi letošnji tekmi na tem nivoju tekmovanja zasedla osmo mesto z 99 in 97.5 metri ter 191,3 točkami, Urša Vidmar je bila 11., 18. je bila Jerica Jesenko, Katarina Pirnovar je končala tri mesta za njo, 29. mesto pa je zasedla mlada Živa Andrič.

Žiga Jelar je zasedel četrto mesto. Foto: Guliverimage Na tekmi celinskega pokala za skakalce smo dobili novega zmagovalca, to je Norvežan Paal Haakon Bjoertomt, ki je zmagal s 112 in 114 metri ter 246,9 točk. Drugi je bil Norvežan Fredrik Villumstad s 105,5 in 114.5 metri in 245,6 točkami, tretji pa domačin Luca Roth s 104 in 112 metri in 239,0 točkami.

Tik pod zmagovalnim odrom je končal Žiga Jelar z rezultatom zime, s 101,5 in 111,5 metri je zbral 228,4 točk. Matija Vidic je s 101 in 109,5 metri ter 222,5 točkami zasedel 9. mesto. Maksim Bartolj je zasedel 14. mesto, Rok Masle je bil 19., točke je osvojil tudi Jernej Presečnik na 23. mestu.

V nedeljo bosta v Brotterodeju na sporedu še drugi tekmi v obeh kategorijah.