Japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai je v domačem Saporu nastopil na 570. tekmi svetovnega pokala in prvič po skoraj petih letih s 30. mestom vknjižil točko svetovnega pokala. Po sobotni predstavi je dejal, da mu finale pomeni veliko, a da s svojimi predstavami na individualni preizkušnji ni zadovoljen. Ciljal je na 25. mesto. Novo priložnost za to bo 51-letnik, ki je prve točke svetovnega pokala vknjižil decembra 1989, ko je bilo rojenih le pet skakalcev z današnje tekme, imel že v nedeljo.

Zimzeleni Noriaki Kasai se je po štirih letih znova prebil na tekmo svetovnega pokala, po petih letih pa prvič prišel tudi med dobitnike točk. Pred današnjim 30. mestom v Saporu je bil zadnjič pri točkah marca 2019 v Planici. Veteran smučarski skokov je vknjižil že 570. nastop na tekmah svetovnega pokala, kar je daleč najboljša znamka. Več kot 500 nastopov ima le še Švicar Simon Ammann.

Gledalci so z navdušenjem pospremili njegova sobotna nastopa, a sam po predstavah ni bil zadovoljen. V prvi seriji je pristal pri 117 metrih in se kot 28. prebil v finale. "Skok ni bil najbolj uspešen. V poskusno serijo sem vložil veliko truda in uspel mi je dober skok, a na tekmi je nekaj manjkalo," so pri skijumping.pl povzeli besede Kasaia.

Ni pričakoval, da bo v finalu, ko je bil, je ciljal na 25. mesto Foto: Sportida

Ta si je želel preskočiti K točko, tako da je bil nekoliko razočaran. Priznal je, da ni pričakoval, da se bo s to daljavo uvrstil v finale, a se mu je posrečilo. V tem je zmogel 104 metre in zdrsnil na zadnje mesto med finalisti. Po tekmi je novinarjem v Saporu dejal, da je ciljal na 25. mesto, a "kljub vsemu mi ta točka pomeni veliko. Na drugi tekmi želim odpraviti nervozo in pohlep, ki sta se danes pojavila med tema dvema skokoma, in se osredotočiti na stvari, na katere bi se moral."

Kasai, ki bo imel novo priložnost za preboj za točke v nedeljo, je v pogovoru z novinarji priznal še, da je v dobrem mesecu dni shujšal za okoli sedem kilogramov in prišel na težo, na kateri je bil med uspešnimi olimpijskimi igrami v Sočiju.

Ko je prvič osvojil točke, je bila rojena le peterica s prve tekme

Pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) so po tekmi postregli z zanimivi statističnimi podatki. Ko je Kasai prvič osvojil točke svetovnega pokala – 9. december 1989 –, je bilo rojenih le pet skakalcev, ki so danes sodelovali na tekmi: Simon Amman je imel slabih osem let in pol, Manuel Fettner štiri in pol, Piotr Zyla in Kamil Stoch še nista dopolnila treh let, Roman Koudelka pa je imel pet mesecev.

Preostalih 44 tekmovalcev, z vsemi Slovenci vred, se je rodilo pozneje.

Nedeljska tekma bo na sporedu v zgodnejših urah, ob 1.30 po srednjeevropskem času sledijo kvalifikacije, ob 3. uri pa posamična tekma.