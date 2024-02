V živo: težave na Japonskem so zgodovina, legendarni Kasai opozarja nase

V Saporu na Japonskem sta za ta konec tedna načrtovani posamični preizkušnji, petkov kvalifikacijski dan pa se ni začel po načrtih, saj je skakalcem ponagajal novozapadli sneg. Trening skok so morali prestaviti na 8. uro, ko bi morale biti sicer na sporedu že kvalifikacije. Slovenske barve zastopajo Žak Mogel, Domen Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Lovro Kos. Oči so uprte tudi v 51-letnega ljubljenca skakalnega občinstva Noriakija Kasaija, ki je imel pri prvem trening skoku 23. rezultat.

Trening, Saporo

Trening skoka Rezultati 1. treninga Mesto Ime Dolžina skoka 1. Kraft, Stefan 138.0 m 2. Fettner, Manuel 132.0 3. Zniszczol, Aleksander 129.5 4. Prevc, Domen 129.5 5. Kobayashi, Sakutaro 136.5 19. Prevc, Peter 121.0 20. Kos, Lovro 118.0 23. Kasai, Noriaki 125.0 23. Mogel, Zak 117.0 28. Zajc, Timi 116.5

Smučarski skakalci so po krajšem popotovanju v ZDA nemudoma poleteli v Saporo na Japonsko, kjer jih v soboto in nedeljo čakata individualni preizkušnji. Največ zadovoljstva na obrazu je imel ob odhodu iz Amerike Lovro Kos, ki se je na posamičnih preizkušnjah veselil prve zmage in še drugega mesta.

Kot zadnji se je slovenski delegaciji priključil Peter Prevc, ki je nedavno naznanil, da se bo po koncu sezone upokojil. Najizkušenejši mož v naši izbrani vrsti v ZDA ni skakal, po krajšem premoru pa se je karavani svetovnega pokala spet priključil na Japonskem.

Ob njima bodo skakali še Žak Mogel, Domen Prevc in Timi Zajc.

Ob 8. uri so bile za petek predvidene kvalifikacije, vendar je vodstvo tekmovanja takrat prižgalo zeleno luč za trening skoka, saj so morali domačini pred tem zaradi novega snega popraviti doskočišče. Le 13 skakalcev se je pred prestavitvijo spustilo po zaletni smučini, nakar so trening prestavili na 8. uro. Nihče od naših orlov takrat še ni dobil priložnosti, da bi skočil. Skakalcem bi lahko danes ponagajal tudi veter, saj naj bi pihal s povprečno hitrostjo med 6 in 7 metrov na sekundo.

Bo pa današnji dan poseben, saj si bo mesto na tekmi skušal zagotoviti 51-letni Noriaki Kasai, ki bi tako vknjižil 570. tekmo za svetovni pokal.