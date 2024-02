Odločila se je za predčasen konec kariere

V zimskih športih imajo ruski športniki in športnice prepoved nastopanja na tekmah svetovnega pokala, kakor tudi na večjih tekmovanjih. Dobitnica olimpijske medalje Irina Avakumova se je posledično odločila, da bo končala športno pot.

Ruska skakalka Irina Avakumova je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 na tekmi mešanih ekip osvojila srebrno medaljo in morala priznati premoč le slovenski četverici (Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc). V skupnem seštevku svetovnega pokala je bila po koncu sezone tudi dvakrat med najboljšimi petimi. V sezoni 2013/14 je bila četrta, štiri leta pozneje peta. Pohvali se lahko z dvanajstimi stopničkami v svetovnem pokalu, na najvišjo pa je stopila enkrat, in sicer pred domačimi navijači v Čajkovskem leta 2014.

Na tekmah za svetovni pokal je nazadnje nastopila 27. februarja 2022, vse odtlej pa zaradi invazije Rusije nad Ukrajino nima pravice nastopa.

Pri 32-letih se je zdaj odločila, da ne bo več vztrajala in čakala na trenutek, ko se bo ruskim športnikom spet prižgala zelena luč za udeležbo na mednarodnem zimskem odru. Naznanila je konec kariere.