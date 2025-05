Mednarodna smučarska zveza Fis ima te dni zasedanja tehničnih komitejev v portugalski Vilamouri. Na sestanku komiteja za smučarske skoke, na katerem je sodelovalo 46 delegatov, med njimi tudi Jelko Gros, so med drugim potrdili koledarja za olimpijsko sezono. Finale ženske sezone bo tako kot že vrsto let moške na letalnici bratov Gorišek.

Poleti bo na sporedu šest tekem velike nagrade za moške in pet za ženske. Velika nagrada se bo začela 9. in 10. avgusta v francoskem Courchevelu, oboji bodo imeli finale 25. in 26. oktobra v nemškem Klingenthalu.

Bolj zanimiva pa je seveda zimska sezona z vrhuncem na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini februarja 2026. Na moškem koledarju je 17 postaj svetovnega pokala, svetovno prvenstvo v poletih bo konec januarja (23. - 25.) v nemškem Oberstdorfu, med 6. in 22. februarjem so na sporedu zimske olimpijske igre, veliki finale sezone pa bo od 27. do 29. marca na letalnici bratov Gorišek v Planici.

Poleti do na koledarju še 28. februarja in 1. marca na Kulmu ter 21. in 22. marca v Vikersundu.

Ženska sezona ima 17 postaj svetovnega pokala

Ženska sezona, v kateri bo dvakratna zaporedna skupna zmagovalka sezone Nika Prevc lovila še tretji veliki globus, obenem pa tudi prva odličja na OI (med 6. in 22. februarjem), ima prav tako 17 postaj svetovnega pokala, finale sezone pa bo prvič v zgodovini na letalnici v Planici, na kateri se bodo najboljše skakalke pomerile 29. marca.

Poleg tega imajo skakalke na koledarju tudi polete v Vikersundu, kjer je Nika Prevc minulo zimo postala nova svetovna rekorderka. Domača tekma na Ljubnem ob Savinji bo 10. in 11. januarja.

