Avstrijski Ramsau je umaknil kandidaturo za organizacijo svetovnega nordijskega prvenstva leta 2031 oziroma je sploh ni oddal. Rok za prijavo je potekel prvega maja. Tako je edina kandidatka ostala Planica, ki je svetovno nordijsko prvenstvo gostila že predlani. Tudi Ramsau je prvenstvo v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji enkrat že gostil (1999). Umaknili so se, ker niso dobili finančne podpore niti zveznih oblasti niti avstrijske vlade. Vodja lokalnega smučarskega kluba Alois Stadlober je za Kronen Zeitung dejal, da je zelo razočaran, saj so več let pripravljali kandidaturo oziroma vse potrebno za pridobitev prvenstva.

Foto: Grega Valančič/Sportida "Prepričani smo, da lahko znova dokažemo svojo predanost in zmožnost vrhunske organizacije, hkrati pa z novimi rešitvami poskrbimo za še večjo obiskanost. Veselim se izzivov, ki so pred nami, in verjamem, da bomo z usklajenim sodelovanjem znova ustvarili navdušujočo zgodbo za Slovenijo in svet," je ob vložitvi slovenske kandidature nedavno dejal predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar. Vlada Republike Slovenije je potrdila pripravljenost za sodelovanje pri organizaciji.

Mednarodna smučarska zveza FIS sicer končnega seznama prijavljenih kandidatov še ni objavila, a vsi pišejo, da je Planica oziroma Slovenija edina oddala prijavo do prvega maja. Nemčija se zanima za kandidaturo za leto 2033, a lokacije še ni izbrala. Organizatorja prvenstva 2031 bodo izbrali na kongresu FIS, ki bo 10. in 11. junija 2026.