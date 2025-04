Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije (SZS) je po temeljiti analizi in pripravljeni dokumentaciji sprejel soglasno odločitev, da se SZS uradno vključi v nov cikel kandidature za organizacijo FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so sporočili iz SZS.

SZS si po nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici leta 2023 prizadeva, da bi bila Slovenija prizorišče prvenstva tudi leta 2031. Pri SZS so se tako odločili, da gredo v nov cikel kandidature za organizacijo.

"Rok za uradno prijavo je 1. maj 2025, ob tem moramo plačati 150 tisoč CHF (skoraj 160 tisoč evrov, op. p.) kotizacije in zagotoviti dvesto trening dni za vse reprezentance pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Končna odločitev o gostitelju bo sprejeta na Kongresu FIS maja 2026 v Beogradu, pri čemer je pomembno poudariti, da v procesu kandidiranja nismo edini zainteresirani," so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so še, da so "bile na seji izvršilnega odbora ob pregledanih analizah in strategiji izpostavljene tudi številne izkušnje, pridobljene na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023".

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vlada potrdila pripravljenost za nadaljnje sodelovanje

Ob odločitvi SZS je Vlada Republike Slovenije potrdila pripravljenost za nadaljnje sodelovanje in s tem omogočila nadaljevanje postopka za kandidaturo, dodajajo na SZS, pri kateri želijo spoznanja in izkušnje iz leta 2023 nadgraditi.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Smrekar verjame v novo navdušujočo zgodbo za Slovenijo in svet

"Po uspešno izvedenem FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju 2023 v Planici, ki nam je poleg vrhunskih športnih dosežkov zagotovilo tudi pomembne izkušnje in znanje, smo pripravljeni iti korak naprej. Z odobritvijo Vlade Republike Slovenije in zanesljivo podporo ključnih partnerjev začenjamo nov cikel za pridobitev FIS nordijskega svetovnega prvenstva. Prepričani smo, da lahko ponovno dokažemo svojo predanost in zmožnost vrhunske organizacije, hkrati pa z novimi rešitvami poskrbimo za še večjo obiskanost. Veselim se izzivov, ki so pred nami, in verjamem, da bomo z usklajenim sodelovanjem znova ustvarili navdušujočo zgodbo za Slovenijo in svet," je ob tem dejal predsednik SZS Enzo Smrekar.