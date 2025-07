Na SZS hitro ukrepali in našli naslednika Enza Smrekarja

Luka Steiner je od leta 2019 podpredsednik Smučarske zveze Slovenije z dolgoletnimi izkušnjami tako v gospodarstvu kot tudi v športnih organizacijah. Je predsednik organizacijskega komiteja FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske Kranjska Gora ter predsednik uprave Športne loterije, so sporočili s krovne slovenske smučarske zveze.

"V skladu s 25. členom Statuta SZS člani Izvršilnega odbora v primeru odstopa predsednika določijo enega izmed podpredsednikov, ki ga nadomesti. Sklic volilne skupščine bo izveden v največ šestih mesecih," so še sporočili.

"Na Smučarski zvezi Slovenije odločitev Enza Smrekarja obžalujemo, vendar jo spoštujemo. V času njegovega predsedovanja se je SZS finančno sanirala in utrdila ter skrbela za ustrezne trenažne pogoje naših športnic in športnikov, ki so na svetovni ravni presegali meje mogočega. Ostajamo zvesti sprejeti viziji in strategiji, ki smo jo na SZS začeli izvajati preteklo sezono in ji pogled seže vse do leta 2035. Enzo Smrekar še naprej ostaja veliki prijatelj in podpornik naše smučarske družine.

Z uigrano in povezano ekipo bomo zagotovili kontinuiteto urejenega delovanja in poslovanja ter nemotene priprave panog za uspešno izvedbo prihajajoče olimpijske sezone," so v SZS še sporočili javnosti.

