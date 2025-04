Pestro v pisarnah SZS, panogo za alpsko smučanje čaka prevetritev

Panoga, ki se sooča s številnimi izzivi, povezanimi z zapolnitvijo velikanske vrzeli, ki je v zadnjem desetletju nastala med članskim in mladinskim pogonom, bo po najbolj optimističnih pričakovanjih končno podobo sestavljanke dobila še pred prvomajskimi prazniki.

"Kandidati za posamezna mesta so znani, dokler se s trenerji dokončno ne dogovorimo, pa jih še ne moremo potrjevati," je za STA dejal vodja panoge, ki pa je brez zadržkov razkril ime trenerja, ki si ji prislužil njegovo največje spoštovanje.

V moški smukaški vrsti sta minulo zimo navduševala Miha Hrobat s tremi stopničkami in Nejc Naraločnik, ki se je prvič prebil med najboljših trideset. Zato ni dvomov, da bo smukače čez deset mesecev na zimske olimpijske igre v sosednji Italiji popeljal Brezavšček.

"Dogovor z dosedanjim trenerjem Alešem Brezavščkom je sklenjen, tako da ta ekipa je z izjemo fizioterapevta pod streho." Foto: Nebojša Tejić/STA

"Dogovor z dosedanjim trenerjem Alešem Brezavščkom je sklenjen, tako da ta ekipa je z izjemo fizioterapevta pod streho, če lahko tako rečem. Pri vseh drugih pa pogajanja, dogovori potekajo in bodo znani predvidoma do 15. aprila," je napovedal vodja panoge.

Kranjec in Verdnik še naprej z roko v roki

Tudi najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca ne čakajo tektonske spremembe. Po slovesu Tijana Marovta in pred tem Štefana Hadalina bo edini stalni predstavnik moške tehnične ekipe med elito po pričakovanjih še naprej sodeloval z Miho Verdnikom.

Žan Kranjec bo po pričakovanjih še naprej sodeloval z Miho Verdnikom. Foto: Aleš Fevžer

"Z Žanom Kranjcem sva imela oziroma smo imeli zdaj še s predsednikom strokovnega sveta Dušanom Blažičem kar nekaj razgovorov v zadnjem obdobju. In dejstvo je, da je Žan, ne glede na to, da s svojimi rezultati v pretekli sezoni ni popolnoma zadovoljen, zadovoljen s sedanjo trenersko ekipo, s katero želi sodelovati tudi v prihodnji sezoni," je dejal Šarabon.

Štuhec v iskanju trenerja

Po koncu sezone se je odprlo tudi vprašanje nadaljnjega dogovora z Ilko Štuhec. Mariborčanka se je odločila, da bo kariero podaljšala še vsaj za eno leto, saj ne želi izpustiti priložnosti za olimpijsko medaljo v kultni Cortini d'Ampezzo, kjer je doslej šestkrat stala na stopničkah, dvakrat zmagala. Štuhec sicer čaka iskanje novega trenerja.

"Z njo na žalost ne moremo imeti nobenih drugačnih načrtov. Ker je žal edina tekmovalka v hitrih disciplinah, ki je sposobna in voljna nastopati na ženskih tekmah visokega ranga v smuku in superveleslalomu." Foto: Daniel Novakovič/STA

"Z njo na žalost ne moremo imeti nobenih drugačnih načrtov. Ker je žal edina tekmovalka v hitrih disciplinah, ki je sposobna in voljna nastopati na ženskih tekmah visokega ranga v smuku in superveleslalomu. Tukaj res ne morem biti popolnoma nič kreativen oziroma pameten, da bi karkoli dodajal, spreminjal," je povedal.

Vesel, da se je Blažič vrnil na zvezo

Se je pa glavna sprememba zgodila prejšnji mesec hkrati s koncem sezone, ko je odbor panoge 17. marca za novega predsednika strokovnega sveta potrdil Dušana Blažiča.

"Izredno sem vesel, da se je Dušan Blažič vrnil nazaj na smučarsko zvezo oziroma v alpske discipline. Z Dušanom se poznava že desetletja, zaradi tega zelo dobro vem, da je podkovan v vseh oblikah smučanja in tudi vseh dejavnostih, ki so s smučanjem bolj ali manj povezane. Od poučevanja, treniranja smučanja na vseh celinah, če se ne motim, pa v zelo veliko državah z zelo veliko tekmovalci, do tega, da je karakterno izredno primeren za sodelovanje z zelo različnimi ljudmi, z zelo različnimi pogledi," pravi Šarabon.

"Blažič lahko postane zelo dober povezovalni člen pri vseh deležnikih, ki nastopajo v alpskih disciplinah in zaradi tega ga ocenjujem kot veliko pridobitev," je prihod novega predsednika strokovnega sveta pozdravil vodja panoge.

Odprto vprašanje ženske ekipe za tehnični disciplini

Odprto je vprašanje ženske ekipe za tehnični disciplini. "Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan, če se bo odločila za nadaljevanje kariere, bosta prav gotovo enotni v ekipi z enim trenerjem. Ne pravim, da bosta imeli samo enega trenerja, ampak imeli bosta istega odgovornega trenerja."

"Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan, če se bo odločila za nadaljevanje kariere, bosta prav gotovo enotni v ekipi z enim trenerjem." Foto: Boštjan Podlogar/STA

"S štabom Andreje Slokar potekajo pogovori, da bi se tudi ona priključila tej ekipi, kar bi bila moja zelo velika želja, pa ne zato, da bi mene osebno to zadovoljilo, ampak zaradi tega, ker mislim, da je to zanjo oziroma za kateregakoli tekmovalca ali tekmovalko zelo dobro," je Šarabon javno spregovoril o želji po večjem povezovanju članic ženske tehnične ekipe.

"Ta socialni del delovanja v ekipi je velikokrat tisti jeziček na tehtnici, ki rezultate prevesi od zelo dobrih k odličnim, vrhunskim," je prepričan.

Sezona Lapanje neuspešna

Se pa sezona ni razpletla po pričakovanjih novinke v slovenski ekipi Lile Lapanje. Slalomistka je ameriško reprezentanco zamenjala za slovensko.

"Ne glede na cilje, ki si jih je Lila postavila pred sezono, je bila njena sezona neuspešna. To je dejstvo. Na tekmah svetovnega pokala enostavno ni delovala tako, kot si je želela, oziroma smo si želeli. Je pa Lila na tekmah evropskega pokala tekmovala relativno dobro, tako da je izpolnila merila za uvrstitev v reprezentanco za evropski pokal," je v zvezi z ameriško okrepitvijo povedal Šarabon.