Še pred koncem tekmovalne zime je zdaj že nekdanji trener Ilke Štuhec Aleš Gorza javno dejal, da Mariborčanka razmišlja o koncu kariero, potem ko se rezultatsko svetovni pokal in svetovno prvenstvo ni razpletalo po njenih željah. Štiriintridesetletnici ni bilo všeč, da je o tem razlagal v javnosti. Zdaj je potegnila črto pod sezono in sporočila, da kariere ne končuje, da ima z olimpijskimi igrami še neporavnane račune. Naslednje bodo čez 10 mesec na enem njenih najljubših strmih, v italijanski Cortini.

"Letošnja sezona je bila povprečna. Bilo je veliko stvari, takšnih in drugačnih, ki se jih ni dalo predvideti. Bilo je nekaj solidnih rezultatov, nekaj slabših, nekaj dobrih odsekov, nikoli pa mi ni uspelo sestaviti v celoti dobro vožnjo od štarta do cilja, kar bi prineslo boljše rezultate," je črto pod sezono na druženju z novinarji v Ljubljani potegnila Ilka Štuhec. Ostala je brez uvrstitve na stopničke v svetovnem pokalu. Njen najboljši dosežek je bil sedmo mesto na smuku v Kvitfjellu. Sezono je končala kot 12. v seštevku smuka in 24. v seštevku superveleslaloma. Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu je bila 11. v smuku in 22. na superveleslalomu. "Nisem dovolj hitro smučala. Nisem bila dovolj sproščena, nisem si zaupala. In nekaterih stvari se ne da izsiliti. Kot sem že večkrat rekla: sama vozim, sama nastopam, kakšna pa pridem na štart, pa ni samo na meni. Zato je bilo včasih nerealno pričakovati kaj več."

"Stvari nikoli nisem in nikoli ne bom prala v javnosti"

Ilka Štuhec ima neporavnane račune z olimpijskimi igrami. Foto: Daniel Novakovič/STA Pred šestimi in osmimi leti se je s svetovnega prvenstva vrnila s smukaškim zlatom. V sezoni 2021/2022 je osvojila 551 smukaških točk in bila številka dve v svetovnem pokalu. Pred to sezono je menjala svojo ekipo, vlogo glavnega trenerja je prevzel Aleš Gorza. Kaj je bilo dobrega pri sodelovanju z njim, kaj slabega, kaj je bil razlog, da sta se razšla, se je glasilo novinarsko vprašanje. "Enega in drugega je bilo veliko. Če bi bilo vse super, zdaj ne bi govorilo o sporazumem razhodu. Kar pa se tiče podrobnosti, pa stvari nikoli nisem in nikoli ne bom prala v javnosti. To smo se zmenili interno."

"Imam neporavnane račune z nastopi na olimpijskih igrah"

Ilka Štuhec je z nasmehom govorila o govoricah o svoji usodi. Foto: Daniel Novakovič/STA Gorza je že pred koncem zime dejal, da se bosta sporazumno razšla in da Mariborčanka razmišlja o koncu kariere. "Kdaj pa te govorice niso krožile!? Včasih ste me vi pošiljali v pokoj, včasih sem se tudi sama. Teh predvidevanj je bilo ogromno. Sem premlela, potegnila črto in se odločila, da če je motivacija in zdravje, zakaj bi končala. Imam neporavnane račune z nastopi na olimpijskih igrah. To imam namen popraviti." Njen najboljši olimpijski nastop je 10. mesto s smuka v Sočiju 2014. Igre leta 2018 je izpustila, nazadnje v Pekingu pa je bila na smuku 22. "Cortina je eno mojih najljubših prizorišč. Poznam jo, vedno se tja rada vračam." V svetovnem pokalu ima iz Cortine dva tretji mesti, dve drugi in tudi dve zmagi.

"Sem dovolj neumna, da veliko pristavim sama"

Poiskati mora trenerja, nato skleniti še dogovor s Smučarsko zvezo Slovenije (to zanjo opravlja Blaž Bolcar). Želi si ustrezno finančno podporo. "Vem, kaj želim doseči in vem, kaj za to rabim. Kot že kar nekaj let do zdaj, sem - v narekovajih - dovolj neumna, da zelo veliko pristavim tudi sama. Mogoče na to že malo računajo, ne vem. A vem, kaj moram narediti, da bom na štartu stala v stanju, kot si želim. Vsak si želi podpore, ne pa da sam plačuje, da lahko gre v službo. A bomo vse nekako rešili." Razkrila je tudi svoj proračun za sezono: "Brez velikega razmetavanja denarja - bili smo trije, serviser je s strani Kästleja - smo šli krepko čez 200 tisoč evrov."

"Če bi bilo že včeraj, bi bilo super"

Sezone za smučarje še ni konec, saj se aprila še lahko trenira na snegu in testira opremo. A Štuhčeva mora zdaj naprej najti novega trenerja, sestaviti novo ekipo. "Ne vem še, kaj bom. Se še dogovarjam, razmišljam, tehtam. Ko bom karkoli dokončnega, bom to povedala." Ostaja pa pri istem opremljevalcem s smučmi. Nov trener bo bodisi Slovenec bodisi tujec. "Vem, kaj želim in česa ne želim. Pogovor, odkritost, jasnost bodo ključni." Želja je, da ga najde čim prej. "Če bi bilo že včeraj, bi bilo super. Čim prej tem bolje, da lahko še izkoristimo pogoje, ki so še v tem času.