Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec še ne želi sprejemati prenagljenih odločitev o prihodnosti. Na informacije, ki so zaokrožile v javnosti, da naj bi razmišljala o koncu športne poti, se bo odzvala po koncu tekmovalne sezone. Sezona svetovnega pokala 2024/25 se še ni končala. Mariborčanka si do konca sezone želi nastopiti še na petih tekmah.

Štuhec je skupaj z mamo Darjo Črnko in sestro Doro Skorobrijin v polnem zimskem pogonu. Na koroškem smučišču Peca, na avstrijski strani državne meje, ki je zaradi pomanjkanja snega na domačem Pohorju postalo njena domača baza, je pripravila tekmovalno-zabavni dogodek. Gre za 12-urni smučarski izziv z imenom Downhilka, v katerem je združila ljubezen do smuka (downhill), svoje ime - Ilka, smučanje ter dobrodelnost.

Dogodka se je tudi sama udeležila. Že zarana, pred 7.00 zjutraj, je bila na progi ob pregledu proge. Po letu 2020 druga izvedba Downhilke, prvič na Peci, je pritegnila lepo število ljubiteljskih smučarjev. Na startni listi so jih zabeležili 72. Vsak od udeležencev je ob plačilu kotizacije dobil majico s startno številko in čip. Merijo se najhitrejši časi ter številko prevoženih kilometrov. En krog od zgornje postaje gondole do dna znaša 7,5 kilometra. Tisti najbolj vztrajni naj bi do konca 12 urnega izziva danes ob 19.00 presmučali 270 kilometrov.

Foto: Guliverimage

Štuhec je ob robu prireditve spregovorila tudi o tekmovalnih načrtih, povezanih s koncem sodelovanja s trenerjem Alešem Gorzo ter razmišljanji o koncu tekmovalne poti. Kot je dejala za STA, še ni napočil trenutek, da bi povlekla črto pod sezono ter sprejemala kakršne koli zaključke.

"Sezona še traja, imamo še dva kar zelo intenzivna tedna pred nami. Ko bo to mimo, se bo gledalo nazaj, kaj je bilo in kaj je treba spremeniti za naprej," je dejala edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah na ženskih tekmah v smuku in superveleslalomu.

Cilji postavljeni visoko

Ni skrivnost, da so tekmovalni cilji Štuhec postavljeni visoko. Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu je naskok na tretji naslov svetovne prvakinje končala na 11. mestu, v svetovnem pokalu je bila to sezono najboljša s sedmim mestom na smuku v Kvitfjellu, deveta je bila v Cortini, deseta v Beaver Creeku.

"Vse kar delam, ne delam zato, da bi bila sedma ali deseta ali petnajsta. To mislim, da ni vprašljivo, ni nikoli bilo, nikoli ne bo, ker mislim, da dokler se še mislim to iti, dokler mi je to še zabavno, sem motivirana, bom seveda ciljala visoko. Neke povprečne stvari me ne zadovoljijo, tako kot nikoli," je Štuhec potrdila, da s cilji na vsaki tekmi meri vsaj v najboljšo peterico.

Na finalu sezone v Sun Valleyju bo Štuhec kot trenutno 12. smukačica sezone nastopila na finalnem smuku, možnost pa ima tudi za nastop na superveleslalomu. Trenutno je v seštevku te discipline 22. V teh dveh disciplinah tudi tekmuje. Foto: Reuters

"Uvrstitev na finale pomeni uvrstitev med najboljšo petindvajseterico. To je za moja pričakovanja zelo povprečno. Obeta se, ampak imamo še en smuk in še dva superveleslaloma v La Thuilu, preden se bo finale sploh začel, tako da je nastop v finalu treba še potrditi. Nič ni zagotovljeno. Vemo, da se na zadnjih tekmah lahko zgodi marsikaj. Kot sem rekla, kako je vse skupaj bilo, zakaj je bilo, kje je bilo..., bomo vlekli črte, ko bo konec," je dejala.

Odgovor na besede Aleša Gorze

V javnosti so v zadnjih dneh zaokrožile informacije, da dvakratna svetovna prvakinja v smuku po koncu tekmovalne sezone ne bo več podaljšala sodelovanja s trenerjem Alešem Gorzo. Gorza je bil del njene ekipe od lani, ko se je iz športa umaknila njena mama Darja Črnko. O koncu, prekinitvi pogodbe s koncem marca, je Gorza spregovoril sam.

"Gre za zaupne informacije, ki vsekakor niso na mestu, da pridejo v javnost. Kar se tiče ostalih zadev, ki so tudi zakrožile poleg, je pa tako, da delam sezono po sezono, tudi letos ni čisto nič drugače. Zato bom še enkrat ponovila - sezona ni končana. Ko se bom odločila, kako pa kaj dalje, je vsekakor to moja informacija, ki jo delim, in od čisto nikogar drugega."

Gorza jejavno razkril, da mu je najboljša slovenska smukačica omenila možnost konca športne poti. Vendar pa Štuhec o odhodu v tekmovalno upokojitev javno še ne želi govoriti. Foto: Nebojša Tejić/STA

Gorza je namreč javno razkril, da mu je najboljša slovenska smukačica omenila možnost konca športne poti. Vendar pa Štuhec o odhodu v tekmovalno upokojitev javno še ne želi govoriti. "Ko bom čutila, da je dejansko čas, da pogledam za naprej, za nazaj, kako in kaj, odvisno od motivacije in od marsičesa..., ampak vsekakor to je zgolj in edina informacija, ki pride od mene, vse ostalo so zgolj špekulacije," je povedala.

Misli usmerjene proti zadnjim tekmam

Njene misli so usmerjene še v naslednja dva tekmovalna tedna. "Načrt kot vedno je - vreči se dol, pokazati najboljšo možno vožnjo, pa bomo videli, koliko bo ali ne bo dovolj."

Štuhec je ob koncu minule sezone navdušila s stopničkami prav na finalni tekmi sezone, ko je smuk v Saalbachu pred enim letom končala na drugem mestu. To so tudi bile zadnje stopničke Štuhec med elito.

"Lani je bilo lani, letos je letos, drugače je praktično popolnoma vse skoraj. Težko bi vlekla kakršnekoli paralele, takšne ali drugačne, tekma kot tekma, vsaka posebej je pomembna, vsako posebej je treba pokazati svoj maksimum," je dejala Štuhec.

Štuhec ima pri 34 letih za sabo 232 nastopov v svetovnem pokalu, 23 na svetovnih prvenstvih in pet na olimpijskih igrah. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev na stopničke, od tega 11 zmag, sedem na smukih. Ima dve smukaški zlati snežinki s SP 2017 in 2019.