Velik smučarski talent zaradi cepljenja presenetljivo končal kariero

Bil je znan kot velik up avstrijskega smučanja. A zdaj je Philip Hoffmann, šele 22-letni avstrijski smučar, presenetljivo končal smučarsko kariero. Za to naj bi bilo krivo cepljenje proti koronavirusu.

Še nekaj let nazaj je Philip Hoffmann veljal za zelo obetavnega avstrijskega smučarja. Mnogi so menili, da bi lahko v alpskem smučanju nasledil največja imena športa na belih strminah, a je pot mladega Avstrijca zavila povsem v drugo, napačno smer.

Hoffmann, ki je leta 2020 na olimpijskih igrah mladih v Lozani osvojil zlato medaljo v veleslalomu, je zdaj dokončno smuči postavil v kot. Njegovo obetavno kariero so po njegovih besedah ustavile zdravstvene težave oziroma cepljenje proti koronavirusu.

Skoraj ni več mogel jesti

"Med prvima dvema cepljenjema nisem imel težav. Po tretjem cepljenju pa sem se počutil zelo slabo," je Hoffmann povedal za Kronenzeitung in med drugim razkril, da je izgubil 16 kilogramov in da ni imel nobene prave energije. "Težava je bila, da skoraj nisem mogel več jesti," je povedal in dodal, da je prehitra vrnitev k treningom še poslabšala njegovo stanje. Potreboval je namreč kar devet mesecev, da se je do neke mere pozdravil. Vseeno pa je to vplivalo na njegovo motivacijo. "Konec je. Nimam več motivacije," je že marca priznal v intervjuju za Kleine Zeitung.

Zelo kritičen do avstrijske zveze pa je bil tudi njegov oče, ki je dejal, da trenerji niso znali pravilno pristopiti k stvari, saj meni, da bi njegov sin potreboval nekoga, ki bi se postavil zanj.

