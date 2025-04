Smučarski skakalci so v nedeljo na spektaklu v Planici zaključili sezono 20245/25 in to na fantastičen način. Domen Prevc je z 254,5 metra postavil nov svetovni rekord in je ob sestri Niki, ki ji je rekordni polet (236 metrov) uspel 14. marca v Vikersundu na Norveškem, najbolj oblegan slovenski letalec te dni, ko je z reprezentančnimi kolegicami in kolegi še na zmagoviti turneji po Sloveniji. Dobro razpoloženi Domen Prevc je v šali razkril tudi jedilnik, ki ga je popeljal do zmage.

Slovenski zimski športniki so bolj ali manj že zaključili tekmovalne sezone, v katerih znova ni manjkalo izjemnih dosežkov. Že tradicionalno so nas v tej poslavljajoči se zimi navduševali skakalci in skakalke, prav tako tradicionalno je spet blestela družina Prevc. Tokrat Nika, zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, ter Domen, ki je z osupljivim svetovnim rekordom zaznamoval finale v Planici.

Nika in Domen Prevc osrednja junaka skakalne reprezentance

Zvezdniška zimska karavana pa te dni kroži po Sloveniji po sprejemih v domačih krajih in pri svojih pokroviteljih. Danes je obiskala tudi Telekom Slovenije, ki je z velikim ponosom že desetletja eden glavni pokrovitelj Smučarske zveze Slovenije. Ob Niki in Domnu Prevcu, ki sta osrednja junaka skakalne reprezentance, so prostore Telekoma Slovenije obiskali še preostali slovenski orli in sove, pa glavna trenerja pa tudi Žan Kranjec, za Miho Hrobatom v tej sezoni naš drugi najuspešnejši alpski smučar.

Obiskali so nas junaki zime. Foto: Ana Kovač

Obiski po slovenskih podjetjih, ki podpirajo naš zimski šport, so izjemna priložnost predvsem za najmlajše in najbolj strastne navijače, otroke zaposlenih. Tudi v Telekomu Slovenije so bili otroci navdušeni ob imenitnih gostih, še najbolj pa, kot že rečeno, nad Niko in Domnom Prevcem.

Kaj Prevci jedo, da letijo tako daleč?

Novi svetovni rekorder je priznal, da svojega epskega nedeljskega dosežka z Letalnice bratov Gorišek, ko je poletel dih jemajočih 254,5 metra, še ni povsem predelal. "Potreboval bom še malo časa, predvsem časa zase, da glava, um in telo dojamejo, kaj sem dosegel, kaj sem naredil," pravi. In kaj pri Prevcih jedo, da vsi – poleg Nike in Domna sta to družino v smučarskih skokih proslavila še njuna starejša brata Cene in predvsem Peter, ki je 14. februarja leta 2015 postal prvi skakalec, ki je poletel 250 metrov – letijo tako daleč, je bilo eno od vprašanj za Domna.

Priznava, da še ni dobro predelal osupljivega nedeljskega dosežka v Planici. Foto: Ana Kovač

To so hitro izkoristili starši, odgovor pa je bil brokoli, zdravo zelenjavo, ki pa najmlajšim nikakor ne gre v slast. "Da, tako je, brokoli, žgance in kislo mleko," je v smehu potrdil Domen Prevc in tudi Nika je prikimala. Kakšen pa je občutek, ko zreš z vrha strah zbujajoče letalnice v dolino, pa je bilo naslednje vprašanje nadobudnih mladih navijačev. "Malce strašen, ampak veš, da bo že čez nekaj trenutkov zelo fino, saj je občutek letenja resnično nekaj posebnega," je odgovoril Prevc.

Najbolj grozen je bil zanj prehod iz 30- na 60-metrsko skakalnico

Ta je poskrbel za odlično reklamo smučarskih skokov, kar je bilo mogoče zaslutiti tudi pri naslednjih vprašanjih. Kako začeti ta spektakularni šport in predvsem kdaj? "Najprej bolj kot ne smučaš, začneš namreč na šestmetrski skakalnici, potem pa počasi, počasi rasteš. Vem, da se bo to slišalo čudno, ampak meni so bile bolj grozne tiste 60-metrske skakalnice, kot so mi te danes. Nekako se navadiš in kasneje tisti preskoki niso tako grozni kot ta iz 30- na 60-metrsko," je razlagal najmlajši brat Prevc.

Najmlajši navijači so prišli na svoj račun. Foto: Ana Kovač

In pri katerih letih torej lahko začneš trenirati? "Jaz sem začel leta 2005, ko sem bil star šest let. Po navadi vsi začnemo tam okoli šestega, sedmega, osmega leta. Peter je recimo začel pri devetih, pa je imel zelo lepo in dolgo kariero. Ni prepozno," je potrpežljivo odgovarjal, nato pa so se s kolegicami in kolegi odpravili podpisovat navijaške majice, zastavice in šale.

Bo šlo še dlje? "Jaz sem ziher."

Niki Prevc, ki je v tej sezoni nanizala 15 posamičnih zmag in ubranila veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu, je bilo postavljeno vprašanje, ali gre sploh lahko še dlje. "Jaz sem ziher" je odgovorila v svojem slogu. Skakalke bodo tudi v naslednji sezoni letele na norveški velikanki v Vikersundu, želijo pa si tudi v Planici, a za zdaj še ni znano, kdaj ji bodo to tudi omogočili.

Nika Prevc je letos v Vikersundu poletela rekordnih 236 metrov. Foto: Ana Kovač

Planica je po 20 letih spet dom svetovnega rekorda, v Vikersundu so se že odzvali z zbadljivko, da je bitka odprta. Ti dve letalnici, največji na svetu, sta tudi edini, ki še omogočata lov za rekordnimi daljavami, a je vse skupaj že zelo na meji mogočega, pravi Domen Prevc. "Mogoče bi šlo še kakšen meter, dva ali tri dlje, to je pa to." Prireditelji na obeh prizoriščih so že namignili, da bodo v prihodnosti potrebne povečave naprav, tudi pri Mednarodni smučarski zvezi naj bi se pogovarjalo o idejah, da bodo v Planici in Vikersundu leteli do 280 metrov.

