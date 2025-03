Anže Lanišek je dolgo čakal, a se je izplačalo

Anže Lanišek je na najlepši mogoč način sklenil sezono v smučarskih skokih – z zmago na nedeljski posamični tekmi v Planici. Bila je njegova prva zmaga na letalnicah, in to prav na domači Letalnici bratov Gorišek, v objemu skoraj 20 tisoč slovenskih navijačev. Ob tem je postavil tudi osebni rekord, navdušeno spremljal svetovni rekord Domna Prevca in podal iskreno oceno sezone, v kateri je v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedel četrto mesto.

"Nedvomno najlepša zmaga. Nisem bil lačen, nisem mogel jesti, ker sem vedel, da mi lahko uspe," je po tekmi povedal nasmejani Anže Lanišek, ki je bil navdušen nad vzdušjem in okoliščinami zmage. "Vedel sem, da je Domen šel 245 metrov, ker sem imel dovolj časa. Ko sem prišel ven, sem si rekel: stopi v telemark, ker je on zagotovo. In sem ga naredil. Fenomenalno."

Po izjemnem skoku Domna Prevca, ki je z 254,5 metra postavil nov svetovni rekord, je bilo med drugim precej zmede in vznemirjenja, a je ostal zbran: "Druga serija, potem pa informacija hitro potuje. Vse je bilo v oblaku. Gor s telefoni, vsi govorijo o 254,5 – po slovensko, angleško, nemško … Rekel sem si: super, uspelo mu je. Vesel sem bil, ampak na koncu sem vedel, da moram ostati osredotočen. Umiriti sem se moral in narediti, kot znam. Kar bo, bo. Vedel sem, da če so eno zaletno mesto spustili dol, so pogoji dobri."

Domnu Prevcu rekel, da je "norec"

Letalni dan v Planici si bo Lanišek zapomnil za vedno – tudi zato, ker je končno dočakal prvo zmago na največjih skakalnicah: "Dolgo sem jo čakal. Večkrat sem že bil zelo blizu. Ampak v četrto gre rado. In to doma, v Planici. Lahko rečem, da je drugače – zaradi vseh teh navijačev, adrenalina, ki ga doživljaš skozi celoten skok, in celega dne. Drugače je tudi zato, ker je konec sezone. Prija."

Slovenska junaka zaključka svetovnega pokala v Planici. Foto: Grega Valančič

Ob tem je s spoštovanjem spregovoril tudi o Domnovem rekordu: "Rekel sem mu, da je 'norec' – potem pa vsa čast. In še kakšna kletvica se je zraven znašla, seveda."

Njegov polet si je najprej ogledal v kabini za opremo: "Noro. Fenomenalno. Težko najdem besede, kaj šele Domen. Res sem vesel zanj."

"Pomirjen sem"

Tudi Lanišek je postavil osebni rekord, potem ko je v prvi seriji pristal 247,5 metra in bil navdušen nad daljavo: "Tudi moj odličen rekord. Pomembno je, da greš čim dlje in narediš telemark."

Foto: Grega Valančič

Z odlično formo je končal sezono na skupnem četrtem mestu v svetovnem pokalu, takoj za avstrijsko trojico Daniel Tschofenig, Jan Hörl in Stefan Kraft: "Četrto mesto … Premagal sem recimo Piusa Paschkeja, ki je bil v prvem delu sezone precej dominanten. Tudi to nekaj pomeni – da se pobereš z dna in prideš na vrh. In v takem ritmu lahko začnem naslednjo sezono. Da si malo več upam, da si zaupam."

In zagon za naslednjo sezono ne bi mogel biti boljši, kot je domača zmaga v Planici: "Dobro, da je konec. Poskušal bom v tem ritmu nadaljevati novo sezono. Zagotovo sem pomirjen. Zelo sem vesel za vse izkušnje, ki sem jih letos dobil. To je konec, kot si ga človek samo želi. Rezultati pa fenomenalni."