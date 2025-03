"Trenutno sem brez besed," nam je po novem svetovnem rekordu 254,5 metra Domna Prevca dejal poljski skakalni as Kamil Stoch, poslavljajoči se avstrijski veteran Michael Hayböck pa je dodal: "Vedel sem, da če komu to lahko uspe, je to prav Domen."

Slovenski tabor in gledalci v Planici bi si težko želeli boljšega razpleta zaključka 46. svetovnega pokala v smučarskih skokih. Svetovni rekord se je po 14 letih vrnil v Planico, pod njim pa je znova podpisan Slovenec, tokrat Domen Prevc. To pa še ni bilo vse, uspeh Prevca je s sploh prvo individualno zmago na letalnici in v Planici dopolnil Anže Lanišek.

"Trenutno sem brez besed. Ko sem videl Domna, ko je odskočil z mize, sem bil takoj prepričan, da bo to res lep polet. A kar mu je nato uspelo v zraku, je bila poezija smučarskih skokov," nam je nekaj minut po novem rekordu dejal Kamil Stoch.

Kamil Stoch Foto: Grega Valančič

"To je bilo preprosto neverjetno. Na nek način sem vesel, da sem že opravil s svojim poletom in da sem lahko njegovega pogledal v miru ob letalnici in samo užival. Je profesor poletov, ta trenutek je res najboljši letalec na svetu," je bil 37-letni Poljak navdušen nad novim svetovnim rekorderjem.

Foto: Sportal

Predzadnji polet sezone razumljivo ni pustil ravnodušnega niti 34-letnega Avstrijca Michaela Hayböcka, ki je med današnjima serijama končal kariero. "Preprosto noro, on je en nor fant. Vedno sem rekel, da če komu lahko uspe podreti rekord, je to prav Domen. Kaj sploh reči, je izjemen letalec, rojen za letenje. To je bil odličen dan, tako zanj kot zame."

Tako Poljak kot Avstrijec sta ob tem pohvalila planiške delavce, ki so poskrbeli, da je bilo pri rekordni daljavi mogoče pristati. "Letalnica je odlično pripravljena, vse dni je bila," je dejal Hayböck, Stoch pa z gesto z roko pokazal, da je bila sijajna, in pristavil: "Popolno."

Poglejte, kako so označili novo rekordno daljavo: