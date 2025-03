V Planici, kjer se je kljub dežju zbralo 19.112 obiskovalcev, je po dvojni petkovi slovenski zmagi na sobotni ekipni tekmi Slovenija osvojila tretje mesto. Slovenska ekipa v postavi Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek je zbrala 1.707,2 točke, potem ko so v prvi seriji vsi štirje zmajevali z glavo, Kos se je v finalu še tolkel po glavi, nakar je Prevcu, Zajcu in Lanišku drugi polet uspel precej bolje. S 1.749,3 točke je zmagala Avstrija, 29,1 točke pred Nemčijo, v vrstah katere se je od skakanja poslovil Markus Eisenbichler.

Slovenci v prvi seriji zmajevali z glavo

Anže Lanišek Foto: Grega Valančič V prvi skupini je za Slovenijo letel Lovro Kos, a ne najdlje, 216,5 metra. Povedla je Avstrija, za katero je z nižjega zaletnega mesta 231,5 metra poletel zmagovalec svetovnega pokala Daniel Tschofenig. Peta Slovenija je zaostajala 32 točk. Domen Prevc, ki je skakal v drugi skupini, je bil v zraku precej nemiren, a mu je vseeno uspelo potegniti do 228 metrov. Po četrtini tekme je s šestimi desetinkami prednosti pred Avstrijo vodila Nemčija (228,5 metra Karla Geigerja in 226,5 metra Andreasa Wellingerja), Slovenija je bila že tretja, s 15 točkami zaostanka. Tudi skok tretjega Slovenca na tekmi ni bil popoln, ob slabem vetru je Timi Zajc pristal pri 214,5 metra. Z 219,5 metra Jana Hörla je znova pred Nemčijo in Slovenijo vodila Avstrija. Slovenci so imeli 22,9 točke zaostanka.

Markus Eisenbichler je skočil še zadnjič v karieri. Foto: Reuters Tudi Anže Lanišek ni bil zadovoljen s prvim poletom. Dolg je bil 221,5 metra, skoraj 20 metrov krajši od poskusnega. Markus Eisenbichler je poletel 223,5 metra, Stefan Kraft pa kot zadnji tekmovalec prve serije 227 metrov. Avstrija je vodila z 864,6 točke, Nemčija jim je imela na drugem mestu 854,3, tretja Slovenija pa 838,8. Četrta Poljska je za slovenskimi orli zaostajala za 25 točk. "Nismo oddelali, kot mi morali. Na nas je, da v drugi seriji popravimo napake," je po polovici tekme za TV Slovenija dejal trener Robert Hrgota.

Kljub dežju se je v soboto pod Poncami zbralo 19.112 obiskovalcev.

V prvi seriji so bili Slovenci v krču, zadnjih trije poleti v finalu pa so jim le uspeli po željah. Foto: Reuters

Kos se je v finalu tolkel po glavi, nato pa ...

Kljub dežju se je v Planici v soboto zbralo več kot 19.000 navijačev, večina je bila domačih. Foto: Grega Valančič Tudi začetek druge serije za Slovenijo ni bil najboljši. Kos se je po poletu tolkel po glavi, v zraku je imel precej težav. Pristal je pri le 193 metrih. Slovenijo je za deset točk prehitela Poljska. Tschofenig (225,5 m) in Geiger (226 m) sta poskrbela, da sta prvi dve reprezentanci še povečali prednost. Bojazen, da bi Slovenci izgubili stopničke, je bila preuranjena. Prevc je v drugo poletel precej bolje, bil miren v zraku in pristal pri 230,5 metra. V boju za zmago je imela po treh četrtinah tekme Avstrija dve točki prednosti pred Nemčijo, potem ko je Fettner poletel 219 metrov, Wellinger pa 227.

Anže Lanišek Foto: Reuters Sledil je drugi polet Zajca in prvič na tekmi smo videli zares zadovoljnega slovenskega orla. Dosegel je daljavo 227,5 metra in Slovenija je bila tretja, 3,6 točke pred Poljsko. Hörlovih 228 metrov za 20 točk prednosti pred Nemčijo (215,5 metra Piusa Paschkeja) je Avstriji skorajda že zagotovilo zmago. Lanišek je z najboljšim slovenskim skokom tekme, 234,5 metra, potrdil tretje mesto za domačo reprezentanco. Bila je 27 točk pred Poljsko. "Lepo bi bilo zmagati za vse te navijače," je v prvi izjavi dejal Lanišek. Sledila sta še zadnja dva poleta tekme: Eisenbichler je kariero končal z 223,5 metra in drugim mestom z Nemčijo, Kraft pa je z 230 metri potrdil zmago Avstrije. Ti so v Planici slavili še tretje leto zapored.

Smučarski poleti, Planica, ekipna tekma (m):



1. Avstrija 1.749,3 točke (Daniel Tschofenig, Manuel Fettner, Jan Hörl, Stefan Kraft)

2. Nemčija 1.720,2

3. Slovenija 1.707,2 (Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek)

4. Poljska 1.680,6

5. Japonska 1.673,1

6. Norveška 1.484,1

7. Švica 1.458,0

8. ZDA 1.350,9

Globusi oddani pred zadnjima dvema tekmama

Vsi globusi so bili oddani pred zadnjima dvema tekmama – veliki kristal Tschofenigu, mali Prevcu, globus za zmago v pokalu narodov pa Avstrijcem. Sezona svetovnega pokala se bo v nedeljo končala s posamično tekmo najboljše trideseterice. Potegovali pa se bodo še za zmago v seštevku vseh sedmih poletov pod Poncami. Po petih v seštevku Planica 7 vodi Prevc.

Planica 7 (po petih serijah):



1. Domen Prevc (Slo) 1.142,7 točke

2. Anže Lanišek (Slo) 1.116,2

3. Andreas Wellinger (Nem) 1.113,0

4. Daniel Tschofenig (Avt) 1.101,2

5. Stefan Kraft (Avt) 1.093,4

6. Rjoju Kobajaši (Jap) 1.088,6

7. Jan Hörl (Avt) 1.065,8

8. Timi Zajc (Slo) 1.058,8

9. Pius Paschke (Nem) 1.054,0

10. Piotr Zyla (pol) 1.050,7