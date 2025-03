Anže Lanišek si je mislil "pa ne že spet", a je takoj obrnil ploščo

Ko je Anže Lanišek v drugi seriji petkove posamične tekme v Planici pristal, sklonil glavo in skomignil z rameni, je bilo jasno, da ni povsem zadovoljen. Vodil je po prvi seriji z izjemnim poletom, nato pa se mu je znova izmuznila zmaga na planiški velikanki. A razočaranje ni trajalo dolgo. Že nekaj trenutkov pozneje je obrnil razpoloženje in se z nasmeškom povzpel na zmagovalni oder, kjer je na drugem mestu delal družbo zmagovalcu Domnu Prevcu in Japoncu Rjojuju Kobajašiju.

"Moram biti zadovoljen. Stopničke so super, tako da sem zadovoljen," so bile prve besede Anže Laniška po osvojenem drugem mestu v Planici.

Foto: Grega Valančič

Premoč je moral priznati le moštvenemu kolegu Domnu Prevcu, ki je v drugi seriji z drugega napredoval na prvo mesto. Zanj je bila to prva planiška posamična zmaga, Lanišek pa bo tako še moral počakati na posamično zmago na poletih, ki jo tako čaka.

"Rekel sem si, a ne moreš dveh skokov sestaviti. Ampak sem zelo hitro strnil misli in je bilo v redu."

"Bil je grenak priokus, ampak nisem sploh vedel, da je tudi za Domna zdaj to prva zmaga v Planici, tako da sem tudi vesel zanj. Malce grenkega priokusa je bilo takoj po skoku ter ko pristaneš in veš, da ne bo dovolj. Pa če bi naredil res dober skok oziroma saj so vsi dobri, ampak če bi naredil res tistega ta pravega, takega kot v prvi seriji, bi bilo verjetno dovolj. Tako pa vem, da se mi je prikradla napaka, ki se mi dosti pogosto dogaja. In da, je nekaj malega grenkega priokusa, ampak na koncu sem zelo zadovoljen, ker tudi res potegnem zelo veliko iz poleta. To je tisto, za kar se dela."

Kralja petkove posamične preizkušnje sta bila Anže Lanišek (drugo mesto) in Domen Prevc (prvo mesto). Foto: Reuters

Pri doskoku je sklonil glavo in ramena ter pokazal, da je razočaran, a se je hitro psihološko dvignil. Pred slovenskimi novinarji je povedal, katera misel mu je takrat šla najprej po glavi: "Ta napaka. Joj, pa ne že spet. Rekel sem si, a ne moreš dveh skokov sestaviti. Ampak sem zelo hitro strnil misli in je bilo v redu."

Možen skok na skupno četrto mesto

In kje je bila napaka? "Točnost oziroma malo me je radius mize pojedel. Malce bolj v rob sem zapeljal in potem sem šel z ritmom preveč gor. Čez prelet me je začelo premetavati in nisem ohranil dovolj hitrosti čez hrbtišče, da bi me res lahko drugo odpeljalo tako kot pri prvem poletu," je odgovoril. Dotaknil se je tudi prvega poleta, pri katerem je skočil kar 242 metrov in postavil daljavo dneva: "Prvi je bil res brutalno fenomenalen. Sedel je kot ata na mamo. Res top skok."

Pred seboj ima še dve tekmi v tej sezoni. V soboto bo skupaj z Lovrom Kosom, Domnom Prevcem in Timijem Zajcem skušal prikazati dobre predstave na ekipni preizkušnji, ki se bo začela ob 9.30, v nedeljo pa ga čaka še zadnje dejanje zime – posamična tekma.

Foto: Grega Valančič

"Jutri moramo uživati. Bomo videli, kako bo. Ne smemo napadati rezultata, ampak moramo iskati tiste svoje dobre občutke, jih negovati. Vsi štirje moramo uživati in da letimo čim dlje," pravi Lanišek, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala napredoval na šesto mesto. S takšnim skakanjem, ki ga kaže, bi lahko v nedeljo prehitel še Gregorja Deschwandna in Piusa Paschkeja ter končal sezono kot četrti najboljši skakalec – za enajst točk mora prehiteti Nemca, da mu ta podvig uspe.