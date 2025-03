Domen razširil kristalno zbirko družine Prevc

Petek pod Poncami je postregel z dvojno slovensko zmago, sploh prvo posamično na letalnici bratov Gorišek Domna Prevca. 25-letnik je z zmago potrdil mali kristalni globus v poletih, ki ga bo prejel v nedeljo.

Prevc je postal peti slovenski skakalec s skupno zmago v poletih. Kot prvemu je leta 1997 to uspelo Primožu Peterki, 2010 in 2012 Robertu Kranjcu, Peter Prevc ga je osvojil trikrat, in sicer med letoma 2014 in 2016, kot zadnji pa je kristal za najboljšega v poletih osvojil Žiga Jelar.

Družina Prevc je tako bogato kristalno zbirko v letošnji sezoni obogatila z dvema kristaloma, pred dvema tednoma je Nika Prevc še drugič osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago.

