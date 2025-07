Najbolje kaže atletom in atletinjam ljubljanskega Žaka, favoriti niso razočarali

Atleti in atletinje ljubljanskega Žaka prepričljivo vodijo po prvem dnevu atletskega pokala Slovenije v Novem mestu. Večina favoritov je dosegla pričakovane zmage na čelu s slovenskimi rekorderji Anito Horvat, Klaro Lukan in Filipom Jakobom Demšarjem.

Filip Jakob Demšar (Žak) je na 110 m ovire po slovenskem rekordu (13,47), ki ga je tekel prejšnji mesec na ekipnem EP v Mariboru, tudi tokrat tekel pod 14 sekundami (13,98). "To je bila tekma bolj za trening, saj sem po EP opravil nekaj zelo težkih treningov in se bo v naslednjih 14 dnevih in seriji mednarodnih mitingov forma stopnjevala," je dejal Demšar.

Anita Horvat (Velenje) je zmagala v teku na 400 metrov. Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenska rekorderka na 400 m (52,01), Anita Horvat (Velenje), ki zadnja leta tudi velike mednarodne uspehe dosega na še enkrat daljši razdalji, je tokrat v teku na stadionski krog zmagala s prvim časom leta 52,77. "Tek je bil kar dober, mogoče sem med 100 in 200 m malo preveč spustila in tu sem izgubila še nekaj boljši izid," je ocenila Horvat.

Zadela ob predzadnjo oviro in ostala brez rekorda

Nika Glojnarič se je spogledovala z osebnim rekordom, a ... Foto: Jure Banfi Nika Glojnarič (Brežice) se je s 13,13 sekunde na 100 m ovire približala meji 13 sekund. "Očitno se je pokazalo, da sem prej tekla že na 100 m kot 'aktivacijo' in za ritem. To se je zelo dobro izkazalo, pridobivala sem v drugem delu teka. A žal zadela ob predzadnjo oviro, sicer bi gotovo tekla osebni rekord, ker sem skoraj padla in potem v zaključku nisem mogla dati vsega, kot bi sicer," je povedala Glojnarič po zmagi na visokih ovirah.

Slabo uro pozneje je tekla še na tej razdalji brez ovir. Tam je Lucija Potnik (Radlje ob Dravi) z 11,54 za tri stotinke popravila svoj osebni rekord in zmagala pred dolga leta najhitrejšo Slovenko Majo Mihalinec Zidar (Žak), ki je tekla najhitreje letos z 11,63, tretja je bila Glojnarič z 11,68.

"Nisem pričakovala osebnega rekorda, ker sem bila v ozadju po slabem startu, potem sem pridobila v drugem delu, čeprav se mi je porušil ritem," je bila presenečena Potnik. "Ni bi, moj najboljši tek letos, le čas. Še vedno mi je najbolje uspel tisti v mrzli Estoniji. Danes sem zelo slabo startala, zadnji del pa je bil zelo dober in imam očitno še rezerve," pa je pojasnila Mihalinec Zidar.

Lia Apostolovski vesela napredka

Lia Apostolovski je preskočila 185 cm. Foto: www.alesfevzer.com Med atleti se je na 100 m na start po poškodbi vrnil Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) in bil, četudi je še čutil nekaj posledic, drugi z 10,46, tri stotinke pred njim je bil Jernej Gumilar (Žak, 10,43), ki si je sredi tedna nekoliko poškodoval koleno.

"Zadovoljen sem, da sem prišel do cilja, ker sem pred dnevi dobil vnetje kolena, sicer ne vem še natančno, kaj se je zgodilo," je dejal Gumilar. Tretji član štafete, domačin Matevž Šušteršič, se je poškodoval v začetku meseca na mednarodnem mitingu prav v dolenski prestolnici in je bil tokrat v vlogi sodnika. Vsi trije upajo, da se bodo kmalu zdravi vrnili na startne bloke. Ob koncu tekmovanja sta štafetna teka 4 X 100 m dobili prvi postavi Žaka, v zadnji predaji z Mihalinc Zidar (45,24) in Demšarjem (40,90).

"Vesela sem napredka, po poškodbi se počasi vse skupaj sestavlja. Potrpežljivost je je izplačala, skočila sem svoj najboljši izid sezone in to v solo tekmi, obenem sem imela dobre skoke tudi na 1,88 m," pa je povedala Lia Apostolovski (Kranj), ki je v skoku v višino dosegla 1,85 m.

Matotek ugnala reprezentantko Bedrač

Klara Lukan je zmagala na tekmi, na kateri sta nastopili le dve tekačici na 1500 metrov. Foto: Jure Banfi Klara Lukan (Kladivar), ki je v tem letu v izjemi formi na daljših razdaljah, in Liza Šajn (Slovan) sta bili edini na startu na 1500 m, prva je pričakovano zmagala s 4:15,36, Šajn pa je s 4:22,06 postavila osebni rekord. Med atleti je na tej razdalji v veliko številčnejši konkurenci Jan Vukovič (Kladivar) v začetku ciljne ravnine iz ozadja prešel na prvo mesto in gladko zmagal (3:58,22).

V skoku v daljino je v peti seriji Urša Matotek (Dolenjske Toplice) s 6,37 m dosegla osebni rekord in krepko ugnala slovensko reprezentantko Majo Bedrač (Ptuj, 6,12 m). Lovro Mesec Košir (Žak) je bil v odsotnosti slovenskega rekorderja Roka Ferlana prvi na 400 m med atleti (47,05). Blaž Zupančič (Žak) je bil brez konkurence v suvanju krogle s 17,00 m v zadnji seriji. Na 5000 m sta zmagala Anja Fink Malenšek (Kronos, 18:25,94) in Jan Kokalj (Velenje, 14:50,57).

Izidi, ekipno, po prvem dnevu:

- člani:

1. Žak Ljubljana 130,5 točke

2. Krka Novo mesto 87,5

3. Velenje 64

...

- članice:

1. Žak Ljubljana 92 točk

2. Velenje 66

3. Kladivar Celje 51

...

Posamično:

Moški:

- 100 m (veter +0,7 m/s):

1. Jernej Gumilar (Žak) 10,43

2. Anej Čurin Prapotnik (Ptu) 10,46

3. Timotej Cvelbar (Žak) 10,66



- 400 m:

1. Lovro Mesec Košir (Žak) 47,05

2. Matej Kukl (Nav) 47,30

3. Lenart Rener (Tri) 48,01



- 1500 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 3:58,22

2. Dušan Đurđanović (Kla) 3:58,69

3. Mitja Rizmal (Krk) 3:59,32



- 5000 m:

1. Jan Kokalj (Vel) 14:50,57

2. Jaka Grže (Pos) 15:11,80

3. Jošt Žnidaršič (Krk) 15:15,22



- 110 m ovire (+0,6 m/s):

1. Filip Jakob Demšar (Žak) 13,98

2. Jaka Hace (Krk) 14,97

3. Dimitrije Novaković (Žak) 15,29



- 3000 m zapreke:

1. Klemen Vilhar (Kra) 9:17,56

2. Lenart Mihalič (Krk) 9:31,33

3. Brin Zupan (Žak) 10:43,04



- 4x100 m:

1. Žak 1 40,90

2. Žak 2 42,38

3. Velenje 1 42,79



- palica:

1. Brin Ciglenečki (Kro) 4,80

2. Urban Velepec (Kla) 4,40

3. Žane Vodušek (Žak) 4,10



- daljina:

1. Dino Subašić (Vel) 7,35

2. Dimitrije Novaković (Žak) 7,32

3. Tan Černigoj (Žak) 7,23



- krogla:

1. Blaž Zupančič (Žak) 17,00

2. Jaka Šivec (Oli) 13,45

3. Jan Duhovnik (Krk) 13,27



- kladivo:

1. Jan Emberšič (Dom) 68,84

2. Gaj Černigoj (Žak) 55,38

3. Jan Lokar (Bre) 54,43



Ženske:

- 100 m (+0,6 m/s):

1. Lucija Potnik (Rdl) 11,54

2. Maja Mihalinec Zidar (Žak) 11,63

3. Nika Glojnarič (Bre) 11,68



- 400 m:

1. Anita Horvat (Vel) 52,77

2. Maja Pogorevc (SlG) 54,08

3. Manca Marčelja (Žak) 55,55



- 1500 m:

1. Klara Lukan (Kla) 4:15,36

2. Liza Šajn (Slv) 4:22,06



- 5000 m:

1. Anja Fink Malenšek (Kro) 18:25,94

2. Nina Gubanec (Žak) 18:34,20

3. Nina Krajnc (Kla) 19:30,29



- 100 m ovire (+0,7 m/s):

1. Nika Glojnarič (Bre) 13,13

2. Lana Andolšek (Kra) 13,45

3. Hana Sekne (Kra) 13,48



- 4x100 m:

1. Žak 1 46,24

2. Žak 2 47,57

3. Krka 47.61



- daljina:

1. Urša Matotek (DTo) 6,37

2. Maja Bedrač (Ptu) 6,12

3. Hanna Paulina Navodnik (SlG) 6,05



- višina:

1. Lia Apostolovski (Kra) 1,85

2. Monika Podlogar (Žak) 1,71

3. Eva Sevčnikar (Vel) 168



- disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 50,60

2. Hana Urankar (Kla) 45,04

3. Oriana Lovrec (Vel) 41,40



- kopje:

1. Nina Rman (Žak) 49,19

2. Žana Sovdat (Pso) 39,41

3. Maša Andlovic (Kro) 33,08