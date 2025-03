Poglejte, kako so označili novo rekordno daljavo:

Anže Lanišek je dobil zadnjo tekmo sezone. Foto: Reuters Anže Lanišek je na finalu 46. sezone svetovnega pokala v Planici za Slovenijo osvojil 143. zmago. Lanišek je pred blizu 20 tisoč gledalci pod Poncami slavil pred rojakom Domnom Prevcem, ki je poletel do novega svetovnega rekorda - 254,5 metra.

Skakalci so do zdaj zbrali 89 posamičnih zmag, levji delež je v zbirko prispeval Peter Prevc s 24 zmagami. Petru na seznamu sledi Primož Peterka (15), Domen Prevc in Primož Ulaga jih imata po devet, Lanišek pa eno manj.

Skakalni šport se je v Planici začel razvijati zgodaj. Od 20-metrske skakalnice leta 1930 je z domačim inženirskim znanjem prerasla v dolino svetovnih rekordov. Nato je primat prevzel Vikersund. Planiški prireditelji so si dolgo želeli rekord nazaj, letos so se jim končno vse poklopilo. Na zadnji tekmi sezone je Domen Prevc poletel do 254,5 meta.

20. marec 2005 je padel doslej zadnji svetovni rekord v Planici. Norvežan Björn Einar Romören je poletel do 239 metrov. Finski mojster Janne Ahonen pri poletu 240 m ni obstal na nogah. Niz planiških rekordov je februarja 2011 prekinil norveški Vikersund (Johan Remen Evensen je poletel 246,5).

Svetovni rekordi v smučarskih poletih:



1961 Oberstdorf - Jože Šlibar (Slo) 141 metrov

1964 Oberstdorf - Dalibor Motejlek (Češ) 142

1964 Oberstdorf - Nilo Zandanel (Ita) 144

1965 Kulm - Peter Lesser (NDR) 145

1966 Vikersund - Bjoern Wirkola (Nor) 146

1967 Oberstdorf - Lars Grini (Nor) 147

1967 Oberstdorf - Kjell Sjöberg (Šve) 148

1967 Oberstdorf - Lars Grini (Nor) 150

1967 Vikersund - Reinhold Bachler (Avt) 154

1969 Planica - Bjoern Wirkola (Nor) 160

1969 Planica - Jiri Raška (Češ) 164

1969 Planica - Manfred Wolf (NDR) 165

1973 Oberstdorf - Heinz Wosipiwo (NDR) 169

1976 Oberstdorf - Geir Ove Berg (Nor) 173

1976 Oberstdorf - Toni Innauer (Avt) 174

1976 Oberstdorf - Toni Innauer (Avt) 176

1981 Oberstdorf - Armin Kogler (Avt) 180

1983 Harrachov - Pavel Ploc (Češ) 181

1984 Oberstdorf - Matti Nykänen (Fin) 182

1984 Oberstdorf - Matti Nykänen (Fin) 185

1985 Planica - Mike Holland (ZDA) 186

1985 Planica - Matti Nykänen (Fin) 187

1985 Planica - Matti Nykänen (Fin) 190

1986 Kulm - Andreas Felder (Avt) 191

1987 Planica - Pjotr Fijas (Pol) 194

1994 Planica - Martin Höllwarth (Avt) 196

1994 Planica - Toni Nieminen (Fin) 203

1997 Planica - Espen Bredesen (Nor) 210

1997 Planica - Lasse Ottesen (Nor) 212

1999 Planica - Martin Schmitt (Nem) 214,5

1999 Planica - Tommy Ingebrigtsen (Nor) 219,5

2000 Planica - Thomas Hörl (Avt) 224,5

2000 Planica - Andreas Goldberger (Avt) 225

2003 Planica - Adam Malysz (Pol) 225

2003 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 227,5

2003 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 228,5

2003 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 231

2005 Planica - Bjoern Einar Romoeren (Nor) 234,5

2005 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 235,5

2005 Planica - Bjoern Einar Romoeren (Nor) 239

2011 Vikersund - Johan Remen Evensen (Nor) 243

2011 Vikersund - Johan Remen Evensen (Nor) 246,5

2015 Vikersund - Peter Prevc (Slo) 250

2015 Vikersund - Anders Fannemel (Nor) 251,5

2017 Vikersund - Robert Johansson (Nor) 252

2017 Vikersund - Stefan Kraft (Avt) 253,5

2025 Planica - Domen Prevc (Slo) 254,5 metra

Domen Prevc se je samo prijel za glavo. Foto: Reuters

Vsi slovenski zmagovalci v svetovnem pokalu (posamično/89):



Peter Prevc (24 zmag)

Primož Peterka (15)

Domen Prevc (9)

Primož Ulaga (9)

Anže Lanišek (8)

Robert Kranjec (7)

Timi Zajc (5)

Jernej Damjan (2)

Jurij Tepeš (2)

Lovro Kos (2)

Franci Petek (1)

Peter Žonta (1)

Rok Urbanc (1)

Jaka Hvala (1)

Anže Semenič (1)

Žiga Jelar (1)