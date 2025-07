Udarec za Stefana Krafta: ne more skakati

Priprave na novo sezono so se za enega najboljših skakalcev na svetu Stefana Krafta začele z neprijetnim zapletom. Zaradi poškodbe kolena trenutno sploh ne more skakati, si pa želi, da bi prišel v olimpijsko sezono dobro pripravljen. Njegova velika želja je posamična olimpijska medalja, ki je v svoji bogati vitrini še nima.

Avstrijski skakalec Stefan Kraft, trikratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, že več kot mesec dni okreva zaradi težav s pogačično tetivo. "Po koncu sezone sem bil tri tedne bolan, telo se je povsem sprostilo. Potem je šlo mesec dni vse gladko, dokler si med počepom nisem preobremenil pogačične tetive. To traja že poldrugi mesec. Lahko počnem marsikaj, toda skakati ne morem," je povedal Kraft za kleinezeitung.at.

Avstrijec upa, da se bo na skakalnico vrnil do konca julija: "Najkasneje čez dva tedna se nameravam vrniti na skakalnico. Načrt je bil drugačen, ampak moram sprejeti resničnost, kot je, in jo vzeti kot priložnost. To je drugačna pot, ampak morda prava. Bomo videli."

"Sem absolutni zagovornik uvedenih kazni"

Avstrijci so bili v pretekli zimi razred zase in so bili v svetovnem pokalu korak pred konkurenco. Zaveda se, da bo moral priti v olimpijsko sezono najbolje pripravljen, če bo želel biti konkurenčen. Nič ni samoumevno, poudarja: "Konkurenca ne spi. Poskušali nas bodo posnemati, a tudi mi se razvijamo. Poleg tega bo zanimivo videti, kakšen vpliv bodo imela nova pravila."

Foto: Guliverimage

Kraft podpira tudi nove, strožje ukrepe Mednarodne smučarske zveze (FIS) glede nadzora opreme in kaznovanja. "Sem absolutni zagovornik uvedenih kazni," je komentiral uvedbo rumenih in rdečih kartonov.

Pred 32-letnim Kraftom so morda zadnje olimpijske igre v karieri, zato ne želi, da bi mu kakšna poškodba prekrižala načrte. V svoji bogati karieri ima sicer le eno olimpijsko medaljo – ekipno zlato iz Pekinga. "Dal bom vse od sebe, a vesel bom vsake medalje. Če bi osvojil zlato, bi bilo kot iz pravljice. A medalja ni nekaj, brez česar ne bi mogel živeti," je sklenil.