V Predazzu prvi preizkus olimpijske skakalnice

Italijanski športniki pod vodstvom smučarske skakalke in nordijske kombinatorke Annike Sieff iz Val di Fiemmeja so odprli prenovljeni skakalnici HS143 in HS109 v Predazzu. Ti bosta naslednje leto prizorišči olimpijskih bojev na igrah Milano - Cortina 2026.

Skakalnici so prenovili zahvaljujoč naložbam za olimpijske in paraolimpijske igre 2026, ki jih upravlja avtonomna pokrajina Trento v sodelovanju z italijansko vlado in sodelujočimi občinami. Slovesnega dogodka ob preizkusu se je udeležilo več pokrajinskih in lokalnih oblasti. "Zahvala športnikom za njihov navdušujoč nastop, pa tudi vsem, ki so neutrudno delali pri posodobitvi teh objektov, ki so ključni za sodelovanje Trentina na zimskih igrah leta 2026," je dejal Maurizio Fugatti, predsednik avtonomne pokrajine Trento.

"Dan ponosa za šport v dolini Fiemme in po vsem Trentinu, pa tudi za olimpijski in paraolimpijski svet. Iz prve roke lahko vidimo sposobnost naše regije, da izvede projekte za zimske igre leta 2026, kar je zaveza, ki sega že dolgo nazaj," je poudaril Fugatti. "Spomnimo se, da smo izvedli projekte v vrednosti približno 450 milijonov evrov, od tega gre za približno 315 milijonov evrov državnih sredstev. Vendar so te naložbe pomembne tudi za prihodnost, za prihajajoče večje dogodke, v katere je vpleten Trentino, začenši z zimskimi mladinskimi igrami leta 2028."

Po uradnem dogodku bo objekt gostil treninge in preizkušnje italijanskih in mednarodnih nordijskih športnikov. Prva mednarodna tekmovanja bodo poletni nordijski festival Fisa, ki bo od 18. do 21. septembra v dolini Val di Fiemme. Sledilo bo italijansko odprto prvenstvo v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji 23. decembra. Najbolj pričakovana tekmovanja bodo februarja olimpijske igre.

Dela na stadionu za smučarske skoke, katerih skupni stroški so znašali 44.400.000 evrov, so se začela leta 2022 z rušitvenimi deli (2.552.000 evrov). Glavna dela so se začela novembra 2023, vključno z novima smučarskima skakalnicama s sodniškima stolpoma, visokima 20 oziroma 30 metrov. Stroški te funkcionalne enote znašajo 33 milijonov evrov. Dokončanje del, vključno s preostalimi zunanjimi elementi (stolpi za tekmovalce, sodniški stolpi in 680 kubičnih metrov velik rezervoar za zasneževanje), pa je predvideno za september 2025.