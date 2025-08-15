Petek, 15. 8. 2025, 19.27
52 minut
Kolesarstvo na stezi
Richardson dvakrat v dveh dneh izboljšal svetovni rekord
Kolesar na stezi Matthew Richardson je v 24 urah dvakrat popravil svetovni rekord na 200 metrov z letečim startom. Šestindvajsetletnik je v Konyi v Turčiji razdaljo prevozil v času 8,857 sekunde, kar je 84 tisočink sekunde hitreje od četrtkovega rekorda. Richardson je vozil s povprečno hitrostjo nad 81 kilometrov na uro.
Richardson, ki je leta 2024 za Avstralijo v sprintu osvojil tri olimpijske medalje, od letos tekmuje za Veliko Britanijo.