Avtor:
STA

Petek,
15. 8. 2025,
19.27

Osveženo pred

52 minut

Kolesarstvo na stezi

Richardson dvakrat v dveh dneh izboljšal svetovni rekord

Matthew Richardson | Matthew Richardson je v 24 urah dvakrat popravil svetovni rekord na 200 metrov z letečim startom. | Foto Guliverimage

Matthew Richardson je v 24 urah dvakrat popravil svetovni rekord na 200 metrov z letečim startom.

Kolesar na stezi Matthew Richardson je v 24 urah dvakrat popravil svetovni rekord na 200 metrov z letečim startom. Šestindvajsetletnik je v Konyi v Turčiji razdaljo prevozil v času 8,857 sekunde, kar je 84 tisočink sekunde hitreje od četrtkovega rekorda. Richardson je vozil s povprečno hitrostjo nad 81 kilometrov na uro.

Richardson, ki je leta 2024 za Avstralijo v sprintu osvojil tri olimpijske medalje, od letos tekmuje za Veliko Britanijo.

