Včeraj se je v Tokiu začelo 20. svetovno prvenstvo v atletiki. A japonska prestolnica ne gosti prvič svetovne atletske elite, če izvzamemo olimpijski turnir leta 2021, na katerem so za svetovne rekorde poskrbeli Norvežan Karsten Warholm (400 m ovire – 45,94), Američanka Sydney McLaughlin (400 m ovire – 51,46) in Venezuelka Yulimar Rojas (troskok – 15,67 m), se je v zgodovino zapisalo tudi svetovno prvenstvo iz leta 1991, na katerem sta za epski dvoboj poskrbela Američana Carl Lewis in Mike Powell.

Tudi leta 1991 sta v Tokiu vladali vročina in visoka vlažnost, nič drugače ni bilo zvečer, 30. avgusta, ko je bil na sporedu finale moškega skoka v daljino. Med osmerico finalistov ni bilo nobenega dvoma, da sta glavna kandidata za zlato Američana, Carl Lewis in Mike Powell, najbolj dominantna skakalca tedanjega obdobja. A o takšnem spektaklu, kot sta ga prikazala favorita, so lahko ljubitelji atletike le sanjali.

Lewisova epska serija ni bila dovolj

Powell je finale začel slabo, v prvem skoku zmogel le 7,85 metra, Lewis pa je tekmo odprl imenitno in z rekordom prvenstev 8,68 takoj prevzel vodstvo. V drugem poskusu se je Powel prebil na drugo mesto z 8,54, Lewis pa je prestopil. V tretji seriji finala Powell, favorit za zmago, v tisti sezoni je bil namreč nepremagan na trinajstih od štirinajstih tekem pred svetovnim prvenstvom, ni imel idealnega zaleta, pred odrivom je moral skrajšati korak, a vseeno preletel osemmetrsko znamko (8,29), njegov ameriški kolega Lewis pa je odgovoril z osupljivim novim rekordom prvenstev 8,83, ki pa zaradi premočnega vetra v hrbet (+ 2,3 m/s) ni obveljal kot rekord, je pa zadoščal za utrditev v vodstvu.

Powell se je po četrtem skoku, ko ga je odneslo proti devetim metrom, močno razveselil, a je bilo njegovo navdušenje kratkotrajno. Ko je opazil dvignjeno rdečo zastavico zaradi prestopa, se je razjezil, po krajšem prerekanju s sodniki, ki jih je poskušal prepričati, da je bil njegov odriv povsem regularen, je bil poskus razveljavljen. Počasni posnetek je potrdil, da je za drobec prestopil. Lewis je odgovoril s še enim neverjetnim skokom, najdaljšim v zgodovini, 8,91! A spet pri premočni pomoči vetra (+ 2,9 m/s), zato rekord ni obveljal.

Carl Lewis je pošteno izzval rojaka, skupaj pa sta poskrbela za enega najbolj napetih spopadov v zgodovini. Foto: Guliverimage

V peti seriji osupnil svet

A Powell je najboljše privarčeval za peto serijo. Uspel mu je izjemen skok, veter je bil regularen, sodnik na odskočišču je dvignil belo zastavico, na štadionu so ljudje obnemeli in nestrpno čakali na uradno izmerjeno razdaljo. Videti je bilo, da je morda padla celo magična devetica. Pri objavi daljave, 8,95 m, je Powell izbruhnil in odtekel proti tribunam kot novi svetovni rekorder. Le stežka se je umiril, a se zavedal, da mora počakati odgovor vročega Lewisa. Lewis je v predzadnji seriji skočil najdlje v karieri ob legalnem vetru, 8,87 m.

Powell se še ni mogel povsem sprostiti, v zadnji seriji je prestopil, nato pa nervozno čakal na zadnji poskus velikega rivala. Zavedal se je, da tekma ni odločena vse do zadnjega skoka – prav s tem je Lewis Powlla premagal na ameriškem državnem prvenstvu tistega leta in mu zadal edini poraz v sezoni. In res, Lewis, takrat tudi že svetovni prvak in svetovni rekorder v teku na 100 metrov (nekaj dni pred finalom skoka v daljavo je v šprintu zmagal s časom 9,86!), je tudi v zadnjem poskusu skočil imenitno, a z 8,84 ostal na drugem mestu.

Preostali tekmovalci so bili v tej drami zgolj statisti, tudi bronasto odličje pa je osvojil Američan, Larry Myricks z 8,42 m.

Rekord Boba Beamona iz OI v Mehiki leta 1968 je padel šele v Tokiu 1991. Foto: Guliverimage

Rekord velja že 34 let

Powell je tako v enem najboljših spopadov skoka v daljino popravil 23 let star svetovni rekord rojaka Boba Beamona. Ta je 8,90 metra skočil na olimpijskih igrah leta 1968 v Mexico Cityju, a na veliki nadmorski višini (več kot 2.200 m). Powllov rekord velja še danes in je najdlje nepremagan v tej disciplini v zgodovini. Powell je rekorder že osupljivih 34 let, skoraj deset več od legendarnega Jesseja Owensa, ki je leta 1935 v ZDA kot prvi presegel mejo osmih metrov, njegov rekord 8,13 m pa je obstal 25 let.

Powlla letos v Tokiu ni, komisija za integriteto Svetovne atletike mu je prepovedala udeležbo na vseh dogodkih pod njenim okriljem, to velja tudi za najrazličnejša druženja in sprejeme. Natančnih razlogov niso navedli, šlo naj bi za varnostno odločitev. Kako se je danes 61-letni trener na univerzi Azusa Pacific znašel v nemilosti krovne atletske zveze, ni znano.

