Nora stava dedka! Stavil na 18-mesečnega vnuka, mastno zaslužil in se takoj upokojil.

Nogomet piše takšne in drugačne zgodbe. Za eno bolj simpatičnih sta poskrbela valižanski nogometaš Harry Wilson in njegov dedek Peter Edwards. Leta 2013 je o njima poročal ves svet, na naslovnicah pa sta se znašla zaradi nenavadno drzne stave.

Da spremlja dedke prav poseben instinkt in znajo pri vnukih hitreje od ostalih opažati ter predvidevati stvari, ki bi lahko zaznamovale njihovo prihodnost, domiselno dokazuje primer Petra Edwardsa. Ko je bil njegov vnuk Harry Wilson še malček, star komaj 18 mesecev, je bil že prepričan, da bo postal vrhunski nogometaš. Občutek ga, tako je pozneje pokazal čas, sploh ni varal.

Vseeno pa je bil takrat, ko je samozavestno stopil do stavnega okna v Wrexhamu in vplačal 50 evrov na posebno stavo, da bo njegov vnuk Harry nekega dne postal članski nogometni reprezentant Walesa, deležen različnih komentarjev in pomislekov. Mislili so si svoje, saj je bila to zelo zahtevna in nehvaležna stava. Temu primerno visoka pa je bila tudi kvota, da bi se to lahko resnično zgodilo. Stavna hiša je takšno možnost ocenila na 1:2500, kar pove ogromno o tem, kako drzno potezo je leta 1998 storil Edwards.

Podil se je za žogo, še preden je shodil

Nekdanji selektor Walesa Chris Coleman ga je prvič poslal v ogenj na tekmi v Bruslju, na kateri je bil nekdanji talent Liverpoola star le 16 let. Foto: Guliverimage Da bi kot dedek že tako kmalu vztrajal pri trditvi, da si bo tvoj vnuk, ki je bil takrat star šele 18 mesecev, zgradil tako vrhunsko kariero in postal eden najboljših valižanskih nogometašev svoje generacije, je bilo potrebno res ogromno poguma in optimizma. A Edwards se ni dal. "Ko je bil star 18 mesecev, se je na preprogi že podil za nogometno žogo, še preden je sploh shodil," je pozneje zaupal, kaj ga je najbolj prepričalo, da se je odločil za takšen korak in na vnuka stavil 50 britanskih funtov.

Dedek je imel dober nos. Mladi Harry je namreč hitro napredoval. Pri osmih letih se je že pridružil Liverpoolu, nato pa blestel v njegovi mladinski akademiji. Vzporedno je izstopal tudi v mlajših selekcijah Walesa. Članskega selektorja Chrisa Colemana je s svojimi nastopi za reprezentanco do 17 let navdušil do te mere, da se je pri 16 letih znašel na seznamu kandidatov za člansko izbrano vrsto Walesa. In res.

Petnajstega oktobra 2013, ko sta se v Bruslju v zadnjem krogu skupinskega dela kvalifikacij za SP 2014 pomerila Belgija in Wales (1:1), je dočakal presrečen trenutek. Vpisal se je v zgodovino in postal najmlajši debitant v članski reprezentanci Walesa vseh časov. Zaigral je pri 16 letih in 207 dneh.

Trenutek, ko je Harry Wilson na tekmi z Belgijo (2013) vstopil v igro, njegov dedek pa zadel stavo, vredno kar 125 tisoč funtov. Foto: Guliverimage

S tem je dosežek prejšnjega rekorderja, slovitega Garetha Bala, ki je takrat nosil dres madridskega Reala in spadal med najhitrejše, a tudi najdražje nogometaše na svetu, izboljšal za več kot sto dni. Čudežni deček Walesa se je tako še pred svojih 17. rojstnim letom znašel na naslovnicah, selektor Coleman pa je ponosno napovedoval, kako bo lahko v veliko pomoč reprezentanci še naslednjih 10 ali celo 15 let.

Šefu dal vedeti, da ga morda ne bo več nikoli v službo

Ko pa je na srečanju med Belgijo in Walesom v 87. minuti vstopil v igro in debitiral za člansko reprezentanco, je polepšal življenje tudi svojemu dedku. Svojemu velikemu in zvestemu navijaču. To je namreč pomenilo, da je Peter Edwards zadel neverjetno junaško stavo, za katero je leta 1998 vplačal 50 funtov, zaradi izjemne kvote 1 : 2500 pa ga je čakal imeniten zaslužek, kar 125 tisoč funtov.

Takrat je bil Edwards, sicer električar iz Corwena v Denbighshiru, star 62 let. Do upokojitve ga je ločilo le še leto dni, a se je zaradi dobljene stave odločil za spremembo. Odločil se je, da bo prenehal z delom in se tako upokojil že leto poprej. Rečeno storjeno.

Kot električar se je v svojem poklicu spopadal z zahtevnim delom, zaradi katerega je trpela zlasti njegova žena. Večino časa je namreč preživel zdoma, le stežka je bil vselej doma za konec tedna. Nato pa se je po krstnem nastopu njegovega vnuka za člansko reprezentanco Walesa vse spremenilo.

"Zdaj je žena presrečna, saj sem se takoj upokojil. Svojemu šefu sem že pred tekmo v Bruslju povedal, da se sploh ne bom več vrnil, če bo Harry zaigral. Tako sem se lahko vrnil domov. Ni slabo za neumno stavo, kajne?," se je leta 2013 v pogovoru za BBC News pošalil dedek najmlajšega valižanskega debitanta v članski reprezentanci.

Z veseljem si je privoščil še en kozarec vina

Da je takratni selektor Coleman mladega upa Liverpoola poslal v ogenj tako hitro, so bile krive tudi angleške korenine družine Wilson, saj je bila njegova babica rojena v Chestru. Harry bi tako lahko izbiral med Walesom in Anglijo, a je prednost pred tremi levi dal valižanskim zmajem.

Harry Wilson je izboljšal rekord slovitega rojaka in nekdanjega soigralca v reprezentanci Garetha Bala. Foto: Guliverimage

''Ko se je igrala 85. minuta srečanja z Belgijo, me je že grabila panika, saj je selektor pred tem že opravil dve menjavi (takrat so bile na srečanju dovoljene le tri menjave, op. p.). Mislil sem si že, da ne bo debitiral. Ko pa je nato vendarle vstopil v igro v 87. minuti, sem si z veseljem natočil in privoščil še en kozarec vina. Bil sem zelo ponosen dedek," ga je navdajal poseben ponos, njegovo srce pa je božala še dodatna sreča, saj je vedel, kako je prek drzne stave prišel do mastnega zaslužka.

Njegov nekdanji soigralec bo danes igral v Stožicah

Kaj pa se je zgodilo z Wilsonom po rekordno hitrem debiju za reprezentanco? Leta 2014, takrat je imel šele 17 let, se je priključil članski ekipi Liverpoola. Takrat je začel s prvo ekipo rdečih trenirati tudi njegov sovrstnik Sheyi Ojo, ki od lani nosi dres Maribora in ga zvečer čaka večni derbi v Stožicah proti Olimpiji. Ojo se pozneje ni naigral za člane Liverpoola. Angleški velikan ga je posojal drugam, kjer je lahko hitreje nabiral tekmovalno formo.

Harry Wilson od leta 2021 nastopa v dresu londonskega Fulhama. Foto: Guliverimage

Podobno pa se je godilo tudi Wilsonu. Nikoli se ni ustalil v članski zasedbi na Anfieldu, ampak je klube menjal skoraj vsako sezono. V sezoni 2021/22 se je krilni napadalec izkazal v dresu Fulhama, mu pomagal do vrnitve v premier league, nato pa je londonski klub, za katerega igra še vedno, odkupil njegovo pogodbo. V zadnjih letih tako nastopa za Fulham. Prejšnji konec tedna je zaigral tudi na tekmi angleškega prvenstva proti Benjaminu Šešku in njegovemu Manchester Unitedu (1:1), tako 28-letni Valižan kot šest let mlajši Slovenec pa sta vstopila v igro s klopi.

Wilson je eden najpomembnejših reprezentantov Walesa. Za zmaje je zbral že 62 nastopov in dosegel 14 zadetkov, predlani je denimo v kvalifikacijah za Euro 2024 doma proti Hrvaški zadel v polno kar dvakrat (2:1), jeseni pa se bo skušal z izbrano vrsto uvrstiti še na svetovno prvenstvo 2026.

Leta 2023 je mrežo Hrvaške na eni tekmi zatresel kar dvakrat. Foto: Reuters

Z Walesom je sicer že zaigral na Euru 2020 in SP 2022. Pred Valižanom, ki se je na naslovnicah znašel tako zaradi svojega talenta kot tudi nevsakdanje stave svojega dedka, je tako še ogromno izzivov.