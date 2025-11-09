Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
8.17

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
priznanje nagrada Rudi Völler

Nedelja, 9. 11. 2025, 8.17

1 ura, 27 minut

Rudiju Völlerju nemška nagrada za športno legendo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Rudi Völler | Nekdanji svetovni prvak v nogometu in selektor reprezentance Rudi Völler je bil razglašen za nemško legendo športa. | Foto Guliverimage

Nekdanji svetovni prvak v nogometu in selektor reprezentance Rudi Völler je bil razglašen za nemško legendo športa.

Foto: Guliverimage

Nekdanji svetovni prvak v nogometu in selektor reprezentance Rudi Völler je na 43. nemški podelitvi nagrad športnih novinarjev v Frankfurtu prejel nagrado, imenovano Legenda športa, ki jo podeljujejo od leta 2007. Vendar se sam ne vidi kot legenda.

"Kot majhen deček sem sanjal le o tem, da bi igral za prvo ekipo Kickers Offenbach. A izkazalo se je, da je bilo malo več kot le to," je zdaj 65-letni Rudi Völler razkril več kot 1000 gostom sobotne gala prireditve.

Vendar se sam ne vidi kot legenda. "Rodil sem se s talentom," je dejal Völler in dodal: "S toliko sreče v kombinaciji s trdim delom mora človek ostati ponižen in nekaj vrniti."

Na Völlerjevo prošnjo mu je pokal v obliki krilatega konja izročil Wolfgang Niersbach, nekdanji predsednik nemške nogometne zveze DFB.

Kot igralec je Völler leta 1990 z nemško reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka. Kot vodja ekipe je reprezentanco popeljal do drugega mesta na svetovnem prvenstvu leta 2002.

Nekdanji zvezdniški napadalec je od leta 2005 skoraj 19 let delal na vodstvenem položaju v prvoligaškem klubu Bayer Leverkusen, preden je februarja 2023 prevzel mesto športnega direktorja reprezentance pri DFB.

Pred Völlerjem so nagrado prejeli nogometaš Franz Beckenbauer, teniški igralec Boris Becker, drikač F1 Michael Schumacher, umetnostna drsalka Katarina Witt, nogometaš Lothar Matthäus, rokometaš Heiner Brand, nogometaš Uwe Seeler, tekmovalka v konjeništvu Isabell Werth in nogometaš Gerd Müller.

 

priznanje nagrada Rudi Völler
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.