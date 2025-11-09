Rudiju Völlerju nemška nagrada za športno legendo

Nekdanji svetovni prvak v nogometu in selektor reprezentance Rudi Völler je na 43. nemški podelitvi nagrad športnih novinarjev v Frankfurtu prejel nagrado, imenovano Legenda športa, ki jo podeljujejo od leta 2007. Vendar se sam ne vidi kot legenda.

"Kot majhen deček sem sanjal le o tem, da bi igral za prvo ekipo Kickers Offenbach. A izkazalo se je, da je bilo malo več kot le to," je zdaj 65-letni Rudi Völler razkril več kot 1000 gostom sobotne gala prireditve.

Vendar se sam ne vidi kot legenda. "Rodil sem se s talentom," je dejal Völler in dodal: "S toliko sreče v kombinaciji s trdim delom mora človek ostati ponižen in nekaj vrniti."

Na Völlerjevo prošnjo mu je pokal v obliki krilatega konja izročil Wolfgang Niersbach, nekdanji predsednik nemške nogometne zveze DFB.

Kot igralec je Völler leta 1990 z nemško reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka. Kot vodja ekipe je reprezentanco popeljal do drugega mesta na svetovnem prvenstvu leta 2002.

Nekdanji zvezdniški napadalec je od leta 2005 skoraj 19 let delal na vodstvenem položaju v prvoligaškem klubu Bayer Leverkusen, preden je februarja 2023 prevzel mesto športnega direktorja reprezentance pri DFB.

Pred Völlerjem so nagrado prejeli nogometaš Franz Beckenbauer, teniški igralec Boris Becker, drikač F1 Michael Schumacher, umetnostna drsalka Katarina Witt, nogometaš Lothar Matthäus, rokometaš Heiner Brand, nogometaš Uwe Seeler, tekmovalka v konjeništvu Isabell Werth in nogometaš Gerd Müller.