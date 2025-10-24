Madžar Hubert Kos na 200 m hrbtno in Kanadčan Josh Liendo na 100 m delfin sta na svetovnem pokalu v Torontu poskrbela za nova svetovna rekorda v plavanju v 25-metrskih bazenih. Kos je z zmago potrdil tudi kandidaturo za zlato na decembrskem evropskem prvenstvu na Poljskem.

Hubert Kos je na 200 m hrbtno zmogel v 1:45,12 minute in popravil enega najstarejših rekordov sploh. Za prejšnji rekord 1:45,63 je novembra 2015 na državnem prvenstvu poskrbel Avstralec Mitch Larkin.

Kanadčan Josh Liendo pa je na lestvici najhitrejših na 100 m delfin zamenjal Švicarja Noeta Pontija. Ta je lani s svetovnim rekordom 47,71 osvojil naslov svetovnega prvaka na prvenstvu v Budimpešti. Kanadčan je bil tri stotinke sekunde hitrejši. Ponti (48,38) je bil na tekmi "le" tretji, saj ga je ugnal tudi drugi Kanadčan Ilya Kharun (48,35).

Preberite še: