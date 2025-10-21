Prenovljeni deserti Zelene Doline z novim okusom

Mlekarna Celeia predstavlja prenovljeno linijo desertov Zelene Doline, ki to jesen prinaša nov okus Lešnik s čokoladnimi krispiji. Priljubljene deserte spremlja tudi nagradna igra, ki na spletni strani www.kersmosiblizu.si poteka med 15. oktobrom in 5. novembrom 2025. Kot pravijo v Mlekarni Celeia: Oprosti, tortica, čas je za desert.

Foto: Mlekarna Celeia

Posebno mesto v ponudbi Mlekarne Celeia to jesen pripada novi premium liniji desertov Zelene Doline, ki jo bodo kupci prepoznali po prefinjeni modri podobi z zlatimi detajli. Ustvarjena je za ljubitelje izbranih okusov, ki cenijo kakovostne sestavine in premišljene kombinacije. Novost v liniji je premium desert Lešnik s čokoladnimi krispiji, ki združuje kremasto teksturo mleka s slovenskih kmetij, oplemenitenega z bogatim lešnikovim okusom in popestrenega z drobnimi čokoladnimi krispiji.

Nov videz, izjemna kakovost

Linija mlečnih desertov Zelene Doline je letos doživela prenovo. Oblikovna osvežitev embalaže je diskretna, a prepoznavna, zasnovana tako, da ohranja značilno podobo izdelkov, ki jih potrošniki že dolgo povezujejo s kakovostjo in domačnostjo. Prenova prinaša svežino ter sodoben pridih, obenem pa krepi tisto, zaradi česar so deserti Zelene Doline postali priljubljeni in prepoznavni med slovenskimi kupci.

Najljubša izbira potrošnikov

Po podatkih raziskave Brand Track (Aragon, julij 2025) so deserti Zelene Doline prva izbira potrošnikov, kar jih postavlja v sam vrh mlečnih desertov na slovenskem trgu. Kakovost desertov Zelene Doline pa je na 39. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov na sejmu AGRA potrdila tudi strokovna komisija, ki je desertoma Zapeljiva malina s koščki pistacije in Strastna pomaranča s čokoladnimi kroglicami podelila veliko zlato medaljo.

Foto: Mlekarna Celeia

Nagradna igra: priložnost za sladko razvajanje Ob prenovi linije desertov Zelene Doline ter predstavitvi novega okusa Lešnik s hrustljavimi kroglicami Mlekarna Celeia pripravlja nagradno igro s privlačnimi nagradami. Sodelujete lahko med 15. oktobrom in 5. novembrom 2025 na spletni strani www.kersmosiblizu.si. Kot pravijo v Mlekarni Celeia: Oprosti, tortica, čas je za desert. Tokrat pa je to tudi priložnost, da vas desert ne le posladka, temveč tudi nagradi.

Naročnik oglasnega sporočila je MLEKARNA CELEIA, D. O. O.