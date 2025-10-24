Že danes v ogenj vodilna kluba, večni derbi v Celju

Deveti krog Lige NLB bo postregel z rokometnim večnim derbijem med rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenjem iz Velenja. Prva obračuna devetega kroga bosta na sporedu danes. Varovanci Branka Tamšeta bodo doma gostili rokometaše ekipe SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica, medtem ko bo LL Grosist Slovan na Kodeljevem pričakal zasedbo Škofje Loke.