Avtor:
Š. L.

Petek,
24. 10. 2025,
8.40

RD Slovan RK Slovan RK Krka RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

Petek, 24. 10. 2025, 8.40

DP v rokometu, liga NLB, 9. krog

Že danes v ogenj vodilna kluba, večni derbi v Celju

Š. L.

Trimo Trebnje | Trimo bo gostil Ivančno Gorico. | Foto Aleš Fevžer

Trimo bo gostil Ivančno Gorico.

Foto: Aleš Fevžer

Deveti krog Lige NLB bo postregel z rokometnim večnim derbijem med rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenjem iz Velenja. Prva obračuna devetega kroga bosta na sporedu danes. Varovanci Branka Tamšeta bodo doma gostili rokometaše ekipe SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica, medtem ko bo LL Grosist Slovan na Kodeljevem pričakal zasedbo Škofje Loke.

Sobota bo prinesla štiri preostale obračune devetega kroga. 

Liga NLB, 9. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Lestvica:

RD Slovan RK Slovan RK Krka RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB
