Nemec je tisti, ki je teslo model S do zdaj najbolj pognal do skrajnih meja vzdržljivosti in želi z njo postaviti nov svetovni rekord osebnega avtomobila z največ prevoženimi kilometri.

Poleg razkritja mercedes-benza razreda S je bila ena najbolj udarnih avtomobilističnih novic zadnjih dni napoved Tesle, da letos ustavlja proizvodnjo svoje električne limuzine model S (enako valja za model X).

Čeprav ta avtomobil dosega zelo majhne prodajne številke in na premijskem trgu limuzin težko drži korak s konkurenco, je imel od leta 2012 velik vpliv na preoblikovanje avtomobilske industrije. Prav gotovo je model S veljal za enega najvplivnejših avtomobilov prejšnjega desetletja.

Eden najzanimivejših lastnikov tesle model S pa je Nemec Hansjörg von Gemmingen. Do zdaj je s svojim rdečim modelom S prevozil že 2,7 milijona kilometrov. Svoje dosežke in mejnike pogosto dokumentira na družbenih omrežjih, na katerih razkriva tudi potrebna popravila in zamenjave delov v avtomobilu.

Cilj von Gemmingena je jasen – postaviti želi nov svetovni rekord za osebni avtomobil z največ prevoženimi kilometri pod istim lastnikom. Lastnik tega rekorda je Irv Gordon, ki je z volvom P1800 iz leta 1966 prevozil 3,26 milijona milj oziroma 5,25 milijona kilometrov. Vožnjo je leta 2018 ustavila Gordonova smrt, njegov P1800 pa je zdaj del Volvovega muzeja na Švedskem.

V Sloveniji je imel teslo model S prvi v lasti podjetnik Roman Bernard, v našem uredništvu smo to ameriško limuzino prvič vozili julija leta 2013.

Hansjörg von Gemmingen je svojo teslo model S kupil leta 2014. To je bil testni avtomobil s 30 tisoč prevoženimi kilometri. Zanj je pred 12 leti plačal okrog 90 tisoč evrov. Pet let pozneje je z avtomobilom že dosegel prvi večji mejnik – milijon prevoženih kilometrov.

Že takrat je povedal, da vsak dan z avtomobilom prevozi okrog 600 kilometrov. Že od samega začetka se je izogibal hitrim polnilnicam in stavil na počasna polnjenja. Aprila leta 2024 je Nemec dopolnil prva dva milijona kilometrov.

V avtomobilu je četrta baterija, z vsako število prevoženih kilometrov skokovito narašča

Prvo baterijo je zamenjal po 290 tisoč kilometrih, druga je zmogla 670 tisoč kilometrov, tretja pa 550 tisoč kilometrov. V avtomobilu je trenutno četrta baterija, s katero je že presegel mejo 900 tisoč kilometrov. V vmesnem obdobju je krajši čas, med čakanjem na novo, uporabljal še nadomestno baterijo. Število prevoženih kilometrov z vsako baterijo hitro narašča, kar kaže na napredek in zanesljivost tehnologije.

Veliko težav z elektromotorji, toda zadnji (skupno že štirinajsti) zdržal že 900 tisoč kilometrov

Pogonsko enoto, torej elektromotor, je od leta 2014 zamenjal štirinajstkrat, od tega večkrat v okviru garancije in na stroške Tesle. Za več okvar elektromotorja je bila v preteklosti namreč kriva napaka v hladilnem sistemu, kjer je tekočina puščala neposredno na motor. Zanimiv je podatek, da je v prvih 1,6 milijona kilometrov moral motor zamenjati štirinajstkrat, vse od obnove elektromotorja pri hrvaški družbi EV Clinic pri 1,8 milijona kilometrov pa vozi brez težav.

Prvi elektromotor, ki bo brez generalne obnove zmogel milijon kilometrov

Von Gemmingen je pred dnevi obiskal novo poslopje podjetja EV Clinic v Beogradu, kjer so mu preverili degradacijo baterije in stanje elektromotorja. Trenutna baterija ima za seboj 930 tisoč kilometrov in ima še 86 odstotkov začetne kapacitete. Motor v tesli, ki ga je torej uredil prav v povezavi s Hrvati, ima do zdaj 900 tisoč prevoženih kilometrov.

Tako bo kmalu presegel mejo milijona kilometrov in po besedah Vanje Katića, ustanovitelja EV Clinic, bo to prvi elektromotor s preseženim mejnikom milijona kilometrov brez vmesne generalne obnove. Pot do Gordonovega svetovnega rekorda se zdi za Hansjörga von Gemmingena na stežaj odprta.

In še to: EV Clinic, ki velja za eno najbolj izkušenih in kredibilnih družb s servisnimi storitvami na področju električnih (baterijskih) vozil, prav v ponedeljek odpira svojo poslovalnico v Šmartnem pri Litiji. Ta bo namenjena servisiranju elektromotorjev.