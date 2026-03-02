Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tesla model Y - sedemsedežna različica ali podaljšana izvedba?

Ne pet, ampak tudi sedem sedežev: Tesla z novostjo, ki pa je morda tudi majhna past

Tesla model Y RWD standard | Tesla poleg različice s sedmimi sedeži očitno v Evropo kmalu pripelje tudi podaljšano izvedbo modela Y - medosje je daljše za 15 centimetrov in presega tri metre. | Foto Gregor Pavšič

Tesla poleg različice s sedmimi sedeži očitno v Evropo kmalu pripelje tudi podaljšano izvedbo modela Y - medosje je daljše za 15 centimetrov in presega tri metre.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla je modelu Y dodala možnost različice s sedmimi sedeži, a več kot očitno v Evropo prihaja tudi podaljšana izvedba avtomobila s šestimi sedeži v razporeditvi 2:2:2.

Avtomoto Teslin vstop v avtomobilski mainstream: kakšen je model Y za 40 tisočakov?

Teslin model Y je v Evropi najbolje prodajani električni avtomobil in prodajno še vedno tudi eden najuspešnejših v svojem segmentu. Ker Tesla novih velikoserijskih modelov ne načrtuje, z novimi različicami poskuša ohraniti zanimanje za ta avtomobil. Nedavno smo testirali model Y v osnovni različici standard, zdai pa so Američani za avtomobil predstavili tudi možnost dveh dodatnih sedežev.

Dodatna sedeža namestijo v prtljažni prostor. Ob dvignjenih dodatnih sedežih ostane za njima še 381 litrov prtljažnika, ob zloženih v ravno dno pa je prostorina prtljažnika 894 litrov - enako kot v klasični petsedežni izvedbi. | Foto: Gregor Pavšič Dodatna sedeža namestijo v prtljažni prostor. Ob dvignjenih dodatnih sedežih ostane za njima še 381 litrov prtljažnika, ob zloženih v ravno dno pa je prostorina prtljažnika 894 litrov - enako kot v klasični petsedežni izvedbi. Foto: Gregor Pavšič

Prikaz dveh dodatnih sedežev. | Foto: zajem zaslona Prikaz dveh dodatnih sedežev. Foto: zajem zaslona Dodatna dva sedeža staneta 2.500 evrov, toda v Evropo več kot očitno prihaja tudi podaljšani model Y

Dodatna vrsta sedežev v prtljažniku stane 2.500 evrov, na voljo pa je pri različici z dvojnim elektromotorjem in premium opremo (izhodišče pri 53 tisoč evrih). Kot smo pri podobnih rešitvah vajeni že pri drugih vozilih, je uporabnost zadnjih dveh sedežev omejena predvsem na otroke. Ob dvignjenih dodatnih sedežih ostane za njima še 381 litrov prtljažnika, ob zloženih v ravno dno pa je prostorina prtljažnika 894 litrov - enako kot v klasični petsedežni izvedbi.

Medtem ima Tesla na Kitajskem tudi že podaljšano izvedbo modela Y. Ta ponuja šest sedežev in sicer v razporeditvi 2:2:2, kar pomeni dva ločena sedeža v drugi in tretji vrsti. S tem je olajšan prehod v tretjo vrsto, ki je tako lažje uporabna tudi za odrasle potnike. 

Medosna razdalja pri modelu YL presega tri metre (3.040 mm) in je tako 15 centimetrov daljša kot pri klasičnem modelu Y (2.890 mm). Ta izvedba avtomobila ima na Kitajskem tudi baterijo večje kapacitete 88 kilovatnih ur, kar po standardu WLTP prinaša doseg do 681 kilometrov. Tesla je to izvedbo avtomobila tudi že homologirala v Evropi, kjer naj bi jo začeli prodajati že v prvi polovici letošnjega leta. Prodajne izkušnje s Kitajske kažejo, da se kupce veliko bolj prepričala podaljšana izvedba kot pa le dodatek dveh sedežev v prtljažnik klasičnega modela Y.

električni avtomobili Tesla model Y Tesla
