Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
18. 2. 2026,
5.44

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tesla cybercab robotaksi Tesla

Sreda, 18. 2. 2026, 5.44

29 minut

Tesla cybercab

Tesla je začela izdelovati avtomobil brez volana – cybercab gre v proizvodnjo

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tesla cybercab | Foto Tesla

Foto: Tesla

Tesla je v tovarni v Austinu izdelala prvi predserijski cybercab, to je avtonomni robotaksi brez volana in pedal.

Tesla Autopilot samodejna vožnja FSD Zagreb
Avtomoto Samodejna vožnja v praksi: Tesla v mestnem kaosu Zagreba - bili smo neopazni #video

Tesla je začela predserijsko proizvodnjo modela Tesla Cybercab, dvosedežnega električnega vozila brez volana in pedal, zasnovanega izključno za avtonomno vožnjo v okviru prihodnje mreže robotaksijev. Prehod v predserijsko fazo pomeni, da Tesla zapušča eksperimentalno obdobje prototipov in začenja omejeno proizvodnjo validacijskih primerkov, namenjenih testiranju proizvodnih procesov, stroškovne optimizacije in skladnosti z zakonodajo. Model je od začetka razvit kot namensko vozilo za deljeno mobilnost, ne kot klasičen avtomobil za zasebne kupce.

Tesla cybercab | Foto: Tesla Foto: Tesla

Tesla cybercab | Foto: Tesla Foto: Tesla Zanaša se le na kamere in nima radarjev

Tehnično je Cybercab zgrajen na Teslini filozofiji t. i. “vision-only” pristopa. Sistem avtonomne vožnje temelji izključno na kamerah in ne uporablja radarjev ali lidarjev. To podjetje ločuje od konkurenta Waymo, ki pri svojih robotaksijih uporablja kombinacijo kamer, radarjev in predvsem lidarjev za tridimenzionalno zaznavanje okolice. Waymov pristop stavi na redundanco senzorjev in visoko natančno kartografijo, medtem ko Tesla zagovarja tezo, da lahko napredni nevronski modeli ob zadostni količini podatkov iz kamer dosežejo primerljivo ali boljšo raven zaznavanja – ob bistveno nižjih stroških strojne opreme.

Prav stroškovna učinkovitost je osrednji del Tesline strategije. Cybercab naj bi bil zasnovan za visoko-serijsko proizvodnjo z minimalnim številom komponent in poenostavljeno arhitekturo, kar naj bi omogočilo bistveno nižjo ceno vozila in s tem ekonomsko vzdržen model avtonomne taksi storitve. Vprašanje pa ostaja, ali bo Teslin kameriški pristop brez dodatnih senzorjev regulatorno in varnostno enako prepričljiv kot multisenzorski sistemi konkurence. Predserijska proizvodnja je zato ključen korak pri preverjanju, ali lahko Tesla svojo vizijo avtonomne mobilnosti tudi dejansko industrializira.

Rimac verne taksi | Foto: Rimac Automobili Foto: Rimac Automobili Robotaksi brez volana razvijajo tudi Hrvati

Podoben koncept robotaksija brez volana in pedal je predstavil tudi hrvaški Rimac. Njihov projekt z imenom Verne je mobilnostna in tehnološka iniciativa, ki razvija avtonomno električno vozilo brez volana in pedal — torej robotaksi, zasnovan izključno za samovozeče delovanje. 

Vozilo je dvosedno, nima klasičnih kontrolnih elementov in ponuja povsem drugačno notranjost (brez armaturne plošče), z velikim zaslonom in udobno “lounge” izkušnjo za potnike. Tehnologijo avtonomne vožnje za Verne plat­formo zagotavlja Mobileye, ki uporablja kombinacijo kamer, radarjev in lidarjev za okoljsko zaznavanje.

tesla cybercab robotaksi Tesla
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.