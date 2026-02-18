Tesla je v tovarni v Austinu izdelala prvi predserijski cybercab, to je avtonomni robotaksi brez volana in pedal.

Tesla je začela predserijsko proizvodnjo modela Tesla Cybercab, dvosedežnega električnega vozila brez volana in pedal, zasnovanega izključno za avtonomno vožnjo v okviru prihodnje mreže robotaksijev. Prehod v predserijsko fazo pomeni, da Tesla zapušča eksperimentalno obdobje prototipov in začenja omejeno proizvodnjo validacijskih primerkov, namenjenih testiranju proizvodnih procesov, stroškovne optimizacije in skladnosti z zakonodajo. Model je od začetka razvit kot namensko vozilo za deljeno mobilnost, ne kot klasičen avtomobil za zasebne kupce.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Foto: Tesla

Foto: Tesla

Tehnično je Cybercab zgrajen na Teslini filozofiji t. i. “vision-only” pristopa. Sistem avtonomne vožnje temelji izključno na kamerah in ne uporablja radarjev ali lidarjev. To podjetje ločuje od konkurenta Waymo, ki pri svojih robotaksijih uporablja kombinacijo kamer, radarjev in predvsem lidarjev za tridimenzionalno zaznavanje okolice. Waymov pristop stavi na redundanco senzorjev in visoko natančno kartografijo, medtem ko Tesla zagovarja tezo, da lahko napredni nevronski modeli ob zadostni količini podatkov iz kamer dosežejo primerljivo ali boljšo raven zaznavanja – ob bistveno nižjih stroških strojne opreme.

Prav stroškovna učinkovitost je osrednji del Tesline strategije. Cybercab naj bi bil zasnovan za visoko-serijsko proizvodnjo z minimalnim številom komponent in poenostavljeno arhitekturo, kar naj bi omogočilo bistveno nižjo ceno vozila in s tem ekonomsko vzdržen model avtonomne taksi storitve. Vprašanje pa ostaja, ali bo Teslin kameriški pristop brez dodatnih senzorjev regulatorno in varnostno enako prepričljiv kot multisenzorski sistemi konkurence. Predserijska proizvodnja je zato ključen korak pri preverjanju, ali lahko Tesla svojo vizijo avtonomne mobilnosti tudi dejansko industrializira.

Foto: Rimac Automobili

Podoben koncept robotaksija brez volana in pedal je predstavil tudi hrvaški Rimac. Njihov projekt z imenom Verne je mobilnostna in tehnološka iniciativa, ki razvija avtonomno električno vozilo brez volana in pedal — torej robotaksi, zasnovan izključno za samovozeče delovanje.

Vozilo je dvosedno, nima klasičnih kontrolnih elementov in ponuja povsem drugačno notranjost (brez armaturne plošče), z velikim zaslonom in udobno “lounge” izkušnjo za potnike. Tehnologijo avtonomne vožnje za Verne plat­formo zagotavlja Mobileye, ki uporablja kombinacijo kamer, radarjev in lidarjev za okoljsko zaznavanje.