Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
17. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
samodejno parkiranje samodejna vožnja Tesla

Torek, 17. 2. 2026, 4.00

6 ur, 49 minut

Samodejna vožnja v Sloveniji

Avtonomna vožnja v Sloveniji? Za zdaj le na parkirnem mestu - tako je v praksi. #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tesla parkiranje | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Vrhunec samodejne vožnje v Sloveniji je trenutno možnost samodejnega parkiranja - preizkusili smo ga v zadnji testni tesli model Y.

Tesla Autopilot samodejna vožnja FSD Zagreb
Avtomoto Samodejna vožnja v praksi: Tesla v mestnem kaosu Zagreba - bili smo neopazni #video

Prejšnji mesec smo v Zagrebu prvoosebno preizkusili samodejno vožnjo četrte stopnje - resda z nadzorom osebe za volanom - in se po hrvaški prestolnici prvič vozili izključno z uporabo avtonomnega vozila. Medtem ko je v nekaterih svetovnih mestih avtonomna vožnja taksijev že realnost, jo bomo v Evropi prvič dočakali letos. To bo prihod ameriškega sistema avtonomnih prevozov na zahtevo Weymo v London. 

Video - samodejno parkiranje v Sloveniji

Samodejna vožnja trka na prva evropska mesta, toda ...

Na evropskih cestah o avtonomnosti za zdaj še ne moremo govoriti. Zakonski predpisi močno omejujejo vozniške asistente in tudi isti Teslin sistem, ki je znal v Zagrebu brezhibno opraviti svoje vloge, je na slovenskih cestah prav zaradi omejitev prej vozniško breme kot sprostitev. Rahla pomoč pri vožnji na avtocesti, kjer znajo avtomobili držati svoje mesto znotraj prometnega pasu in morda kvečjemu menjati prometni pas (ob vsakični potrditvi voznika), je trenutni domet avtonomne vožnje v Sloveniji. 

Vseeno pa smo v zadnjem testu tesle model Y v različici standard (zdaj se imenuje le še RWD), preizkusili sistem samodejnega parkiranja. Tudi ti sistemi so bili v preteklosti pogosto prej breme kot pomoč vozniku, toda vsaj v tem primeru je avtomobil svojo vlogo opravil zelo dobro.

Prav gotovo je sicer res, da bi moral povprečni voznik znati spretno parkirati tako na klasičen kot bočni način, toda vsi vozniki niso enako spretni in kdaj je manevrskega prostora za vse večje avtomobile tudi zares malo. Kot kaže zgornji video, je avtomobil opravil vse - zaznal je prosto mesto, izdelal “načrt”, nato pa vrtel volan in prestavljal pogon med vožnjo naprej in nazaj. Vse je opravil tako hitro, da bi ga pravi voznik težko prehitel. 

samodejno parkiranje samodejna vožnja Tesla
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.