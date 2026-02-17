Avtonomna vožnja v Sloveniji? Za zdaj le na parkirnem mestu - tako je v praksi. #video

Vrhunec samodejne vožnje v Sloveniji je trenutno možnost samodejnega parkiranja - preizkusili smo ga v zadnji testni tesli model Y.

Prejšnji mesec smo v Zagrebu prvoosebno preizkusili samodejno vožnjo četrte stopnje - resda z nadzorom osebe za volanom - in se po hrvaški prestolnici prvič vozili izključno z uporabo avtonomnega vozila. Medtem ko je v nekaterih svetovnih mestih avtonomna vožnja taksijev že realnost, jo bomo v Evropi prvič dočakali letos. To bo prihod ameriškega sistema avtonomnih prevozov na zahtevo Weymo v London.

Video - samodejno parkiranje v Sloveniji

Samodejna vožnja trka na prva evropska mesta, toda ...

Na evropskih cestah o avtonomnosti za zdaj še ne moremo govoriti. Zakonski predpisi močno omejujejo vozniške asistente in tudi isti Teslin sistem, ki je znal v Zagrebu brezhibno opraviti svoje vloge, je na slovenskih cestah prav zaradi omejitev prej vozniško breme kot sprostitev. Rahla pomoč pri vožnji na avtocesti, kjer znajo avtomobili držati svoje mesto znotraj prometnega pasu in morda kvečjemu menjati prometni pas (ob vsakični potrditvi voznika), je trenutni domet avtonomne vožnje v Sloveniji.

Vseeno pa smo v zadnjem testu tesle model Y v različici standard (zdaj se imenuje le še RWD), preizkusili sistem samodejnega parkiranja. Tudi ti sistemi so bili v preteklosti pogosto prej breme kot pomoč vozniku, toda vsaj v tem primeru je avtomobil svojo vlogo opravil zelo dobro.

Prav gotovo je sicer res, da bi moral povprečni voznik znati spretno parkirati tako na klasičen kot bočni način, toda vsi vozniki niso enako spretni in kdaj je manevrskega prostora za vse večje avtomobile tudi zares malo. Kot kaže zgornji video, je avtomobil opravil vse - zaznal je prosto mesto, izdelal “načrt”, nato pa vrtel volan in prestavljal pogon med vožnjo naprej in nazaj. Vse je opravil tako hitro, da bi ga pravi voznik težko prehitel.