Uradno: Tesla ukinja dva avtomobila, zamenjali ju bodo roboti #foto

Tesla bo letos končala proizvodnjo modelov S in X, proste proizvodne kapacitete pa namenila proizvodnji robotov.

Foto: Wikimedia Commons Tesla model S je spadal med najvplivnejše avtomobile prejšnjega desetletja, letos pa se pot ameriške električne limuzine končuje. Enako velja tudi za model X, ki je skupaj z modelom S najstarejši model pri Tesli. Model S so začeli izdelovati leta 2012, model X pa leta 2015.

Oba avtomobila sta bila že dolgo prodajno v zatonu. Tesla je lani prodala 1,7 milijona novih avtomobilov – od tega več kot 1,6 milijona modelov 3 in Y, ob tem pa le še dobrih 50 tisoč modelov S, X in cybertruckov skupaj.

Namesto nišnih avtomobilov do milijonov robotov letno?

Proizvodnjo modela S in X v tovarni Fremont v ZDA bodo letos postopno ustavili, je danes potrdil Elon Musk. Tesla vse stavi na umetno inteligenco in avtomatizacijo, zato bodo namesto obeh avtomobilov v tej tovarni raje izdelovali Tesline robote optimus. Pri Tesli nameravajo letno izdelati milijon robotov.

