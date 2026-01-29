Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
29. 1. 2026,
13.09

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

tesla model X Tesla model S Tesla

Četrtek, 29. 1. 2026, 13.09

1 ura, 7 minut

Tesla na pot umetne inteligence in robotov

Uradno: Tesla ukinja dva avtomobila, zamenjali ju bodo roboti #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Tesla model S | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tesla bo letos končala proizvodnjo modelov S in X, proste proizvodne kapacitete pa namenila proizvodnji robotov.

V Zagrebu je vozil avtomobil, ne človek – in nihče ni opazil razlike

Tesla optimus | Foto: Wikimedia Commons Foto: Wikimedia Commons Tesla model S je spadal med najvplivnejše avtomobile prejšnjega desetletja, letos pa se pot ameriške električne limuzine končuje. Enako velja tudi za model X, ki je skupaj z modelom S najstarejši model pri Tesli. Model S so začeli izdelovati leta 2012, model X pa leta 2015.

Oba avtomobila sta bila že dolgo prodajno v zatonu. Tesla je lani prodala 1,7 milijona novih avtomobilov – od tega več kot 1,6 milijona modelov 3 in Y, ob tem pa le še dobrih 50 tisoč modelov S, X in cybertruckov skupaj. 

Namesto nišnih avtomobilov do milijonov robotov letno?

Proizvodnjo modela S in X v tovarni Fremont v ZDA bodo letos postopno ustavili, je danes potrdil Elon Musk. Tesla vse stavi na umetno inteligenco in avtomatizacijo, zato bodo namesto obeh avtomobilov v tej tovarni raje izdelovali Tesline robote optimus. Pri Tesli nameravajo letno izdelati milijon robotov.

Tesla model S | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Tesla model X plaid | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

