Grok prihaja v Teslina vozila, a Slovenija ostaja zunaj prvega vala

Tesla je začela uvajati svojega AI spremljevalca Grok v evropska vozila prek programske posodobitve 2026.2.6. Sistem, ki ga je razvilo podjetje xAI, je integriran neposredno v uporabniški vmesnik vozila in je na voljo na volanu ter osrednjem zaslonu na dotik.

Povezava med Grok, Teslo in Elonom Muskom je lastniška, strateška in tehnološka. Grok je generativni AI-sistem, ki ga razvija podjetje xAI. To podjetje je leta 2023 ustanovil Elon Musk kot odgovor na hitro rast generativne umetne inteligence in kot neposredno konkurenco podjetjem, kot sta OpenAI in Google DeepMind. Musk je torej lastnik in strateški vodja xAI.

Tesla je ločeno podjetje, vendar ga prav tako vodi Elon Musk kot izvršni direktor. Integracija Groka v vozila Tesla zato ni klasično partnersko sodelovanje med dvema neodvisnima podjetjema, temveč sinergija znotraj Muskovega poslovnega ekosistema.

Kaj bo zmogel avtonomni asistent?

Grok deluje kot napreden pogovorni pomočnik, ki odgovarja na vprašanja z različnih področij – od naravoslovja do humanistike – ter hkrati prevzema tudi praktične naloge v vozilu. Na zahtevo lahko nastavi navigacijski cilj, prilagodi pot med vožnjo, poišče zanimivosti ali pojasni funkcije vozila na podlagi digitalnih navodil za uporabo. Uporabnikom ponuja tudi priporočila glede optimalne uporabe, vzdrževanja in razlage opozoril na armaturni plošči.

Sistem omogoča izbiro različnih načinov delovanja, med drugim pomočnika, učitelja jezika, terapevta ali pripovedovalca zgodb, na voljo so tudi otroški načini ter posebni načini za odrasle uporabnike. Poleg funkcionalnih nastavitev je mogoče prilagoditi tudi glasovno osebnost (različni ženski in moški glasovi), kar dodatno personalizira uporabniško izkušnjo.

Za Avstrijce že, Slovenci bodo še počakali

Grok je trenutno v postopnem uvajanju in je na voljo v izbranih evropskih državah: Združenem kraljestvu, na Irskem, v Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji, Franciji, na Portugalskem in v Španiji. Podprt je v modelih Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X ter Tesla Model Y, ob pogoju naročnine na Premium povezljivost ali stabilne brezžičnepovezave.

Tesla poudarja, da so pogovori anonimni in niso povezani s konkretnim vozilom. Nadaljnje nadgradnje in poglobljena integracija funkcij bodo na voljo prek brezžičnih posodobitev programske opreme, s čimer podjetje postopno širi zmogljivosti svoje globalne flote.