Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Četrtek,
5. 3. 2026,
10.25

električni avtomobili Stellantis Toyota Tesla

Toyota in Stellantis zapuščata Teslin bazen CO2 v EU

Ob koliko denarja bo Tesla? Iz bazena CO2 se želita umakniti Stellantis in Toyota.

Tesla model Y RWD standard | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V Evropski uniji lahko proizvajalci avtomobilov za izpolnjevanje strogih emisijskih ciljev združujejo svoje flote v t. i. bazene CO2. Proizvajalci z visokim deležem električnih vozil, kot je Tesla, lahko drugim znamkam prodajajo emisijske kredite. Ta sistem je Tesli v preteklosti prinesel milijardne prihodke.

Za leto 2025 je bil Teslin evropski bazen zelo obsežen – poleg Tesle so v njem sodelovali tudi Toyota, Stellantis, Ford, Honda, Mazda, Subaru, Suzuki in kitajski Leapmotor.

Po novih prijavah pri evropskih regulatorjih pa se bo bazen leta 2026 precej skrčil. V njem naj bi ostali le Tesla, Ford, Honda, Mazda in Suzuki, medtem ko Toyota in Stellantis izstopata. Gre za dva največja plačnika v sistemu, zato bo to verjetno pomenilo opazen padec Teslinih prihodkov iz emisijskih kreditov.

Toyota na svojo pot, Stellantis računa na Leapmotor

Toyota se je za izstop odločila, ker verjame, da lahko evropske emisijske cilje doseže samostojno. Japonski proizvajalec ima na evropskem trgu velik delež hibridnih vozil, a uspešno širi ponudbo električnih vozil. Letos bodo na trg pripeljali izboljšani bZ4X in model urban cruiser, ki ga sicer v nekaterih državah (tudi v Sloveniji) ne bodo prodajali. 

Strategija skupine Stellantis je drugačna. Čeprav naj bi leta 2025 emisijski cilj zgrešili za približno šest gramov CO2 na kilometer, nameravajo primanjkljaj nadomestiti s prodajo električnih vozil znamke Leapmotor. Stellantis ima v tej kitajski družbi večinski delež in v Španiji pospešeno pripravlja proizvodnjo njenih modelov. S tem lahko Stellantis oblikuje lasten bazen CO2 skupaj z Leapmotorjem in emisijsko povprečje znižuje brez plačevanja Tesli. 

Koliko denarja bo izgubila Tesla?

Izstop dveh velikih proizvajalcev pomeni nov udarec za Teslin posel z emisijskimi krediti, ki se globalno že zmanjšuje. Leta 2024 je podjetje s prodajo teh kreditov ustvarilo rekordnih 2,76 milijarde dolarjev, leto pozneje pa so prihodki padli za približno 28 odstotkov.

K padcu je prispevala tudi ukinitev sistema emisijskih kreditov v ZDA leta 2025, kar je Tesli v devetih mesecih odneslo približno 1,4 milijarde dolarjev prihodkov. Tudi v Evropi se pritisk zmanjšuje, saj je Evropska komisija proizvajalcem dala dodatna tri leta za dosego novih emisijskih ciljev.

Čeprav se proizvajalci lahko v bazen CO2 ponovno vključijo do decembra vsakega leta, analitiki ocenjujejo, da se trend postopoma obrača. Vse več avtomobilskih podjetij namreč razvija lastne strategije za izpolnjevanje emisijskih pravil, ne da bi morala kupovati kredite od Tesle.

električni avtomobili Stellantis Toyota Tesla
