Današnji horoskop: škorpijoni se nehajte pritoževati, kozorogi pričakujte klic

Oven

Bodite danes pozorni na možnost prevar. Hitro bi vas namreč lahko kdo zavedel in začeli bi dvomiti v svoje cilje, ki bi se lahko izkazali za nestvarne in nedosegljive. Bodite torej previdni in danes raje ne poslušajte nasvetov, tudi če bodo dobronamerni. Ne boste znali razlikovati med dobrim in slabim.

Bik

Zadnji čas ste zelo nekomunikativni in čutite, da drugi niso preveč dovzetni do tega. Pogovori vas obremenjujejo in občutek imate, da prihajate v navzkriž z drugimi. Nagnjeni ste k temu, da svoje misli držite zase. Če si boste vzeli nekaj časa samo zase, bo to koristilo tako vam kot vašemu razmerju.

Dvojčka

Videli boste vrednost v ljubezni starejše osebe v vaši družini ali v socialnem krogu. Podpora bližnjih prijateljev, družine in neke osebe v vašem življenju vam bo dala samozavest. Začeli boste bolj spoštovati sami sebe. To bo tudi dober čas za popravljanje in reševanje težav v vašem družinskem življenju.

Rak

Danes bo odličen dan, primeren bo tudi za urejanje finančnih zadev. Drugo polovico dneva boste več ali manj samo nakupovali, saj si želite novih stvari. Vsekakor pazite nase. Odnos z ljubljeno osebo ne bo ravno odličen, a boste do večera vsa nesoglasja že zgladili. Poskrbite za več gibanja.

Lev

Danes boste izredno dobre volje. Že to, da boste zjutraj lahko potegnili spanec še za nekaj ur, bo veliko pripomoglo k temu. Vstali boste naspani in spočiti. Danes vas sicer čaka kar nekaj opravkov, zato bo dobro, da boste polni energije. Morda se boste celo pomerili v nekem tekmovanju.

Devica

Danes boste energični, a bo za vas težko karkoli narediti. Težko vam bo ustreči. Vaša intuicija bo zelo izražena in zato boste nadvse zahtevni. Usmerite se na nekaj kreativnega in drznega, tako boste srečnejši. Sodelujte z drugimi, prisluhnite njihovim željam in posvetite pozornost njihovim potrebam.

Tehtnica

Vašemu domu, osebnim razmerjem in zasebnemu življenje boste naklonili več pozornosti. Vaši občutki, čustvene potrebe in želje bodo v ospredju. Hrepeneli boste po bližini in pripadnosti, s tem boste imeli tudi nekaj težav. Vsekakor boste morali poslušati vaše občutke in intuicijo.

Škorpijon

Ljudje so že utrujeni zaradi vašega neprestanega pritoževanja in kritiziranja. Čas je, da razmislite tudi o svojih napakah. Ne krivite vedno drugih za svoj neuspeh, saj veste, da ste tudi sami naredili marsikatero napako. Priznajte jih in se naučite iz njih potegniti le najboljše.

Strelec

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni do misli in mišljenja vam posebne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.

Kozorog

Ponovno ste se znašli v vlogi žrtve. Poskušajte se izmotati iz tega in spoznajte, da morate življenje vzeti v svoje roke. S tem, da valite krivdo na druge, ne boste nikamor prišli, poleg tega pa imajo tudi vaši bližnji več kot dovolj takega obnašanja. Lahko pričakujete klic iz oddaljenih krajev.

Vodnar

Nemir, ki ga čutite ob ljubljeni osebi, na najlepši možen način opiše, koliko vam pomeni njena bližina. Odpravita se nekam, kjer bosta sama in kjer se bosta lahko v miru pogovarjala. Morda načrtujete nekaj pomembnega in resnega za vajino zvezo. Izkoristite zvezde, ki bodo pozitivno sijale na vas.

Ribi

Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ne pozabite tega. Nima smisla, da zganjate dramo, saj se bo situacija uredila sama od sebe. Medtem pa se posvetite stvarem, ki jih imate radi, saj vam bodo ponovno privabile nasmeh na obraz. Na splošno boste današnji dan preživeli umirjeno.