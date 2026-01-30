Odlične novice za Luko Dončića, vrača se tudi Nikola Jokić

Luka Dončić in Los Angeles Lakers odpirajo nocojšnji spored desetih tekem v ligi NBA. Jezerniki se bodo na gostovanju v Washingtonu skušali hitro pobrati po porazu v Clevelandu. Nastop Slovenca je pod vprašajem zaradi bolečin v gležnju, po drugi strani pa je blizu vrnitve na parket Austin Reaves.

Na gostovanju v Clevelandu je hitro postalo jasno, da to ne bo večer Lakersov. JJ Redick je predvsem v drugem polčasu nemočno spremljal, kako Cavaliersi zanesljivo korakajo k zmagi, boljši so bili pod košem, natančnejši pri metu z razdalje. Luka Dončić je bil v zasedbi gostov edini, ki je presegel mejo 12 doseženih točk.

Tekma, kakršne je treba čim prej pozabiti. Na srečo Lakersov priložnost za to prinaša že noč na soboto, ko se serija osmih gostovanj nadaljuje v Washingtonu. Nasprotnik je kot po meri za celjenje ran – Wizards so trenutno najskromnejše moštvo lige, prav tako so bili na delu minulo noč, ko so sicer ugnali Milwaukee Bucks.

Austin Reaves je pod dolgem času na seznamu košarkarjev, ki so vprašljivi za nastop na nocojšnji tekmi. Foto: Reuters

Austin Reaves izpustil 17 tekem

Na papirju bi morala to torej biti ena najlažjih tekem v letošnji sezoni, izgovorov za Jezernike ni. Nekoliko vprašljiv je sicer nastop Dončića, ki čuti bolečine v gležnju, na drugi strani pa je navijače Lakersov razveselilo dejstvo, da se je na seznamu košarkarjev z oznako vprašljiv po dolgem času pojavil tudi Austin Reaves.

27-letnika, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnjih 17 tekem, so v Los Angelesu še kako pogrešali. S svojim prispevkom je v prvem delu sezone odlično razbremenil prva zvezdnika ekipe Luko in LeBrona Jamesa, ob odsotnosti obeh je uspešno prevzel tudi dirigentsko palico losangeleške zasedbe.

Težko je pričakovati, da se bo Reaves vrnil v takšni formi, a je spremenjen status, ki dopušča možnost, da bo zaigral že nocoj, za Jezernike vsekakor odlična novica.

Nikola Jokić na pomoč Denverju

Natanko 17 tekem je v tej sezoni zaradi poškodbe kolena izpustil tudi Nikola Jokić. Kot poroča odlično obveščeni ameriški novinar Shams Charania, se tudi srbski zvezdnik na parket vrača to noč.

Denver's Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday's showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026

Vrnitev na nocojšnjem obračunu s Clippersi nikakor ni naključje; po 32 odigranih tekmah in 17 tekmah, ki jih je Jokić izpustil, Denver do konca rednega dela loči še 33 tekem. Srb bo moral odigrati vseh 33, če želi izpolniti kvoto, potrebno za naziv MVP in mesto v idealni peterki lige.

Liga NBA, 30. januar:

