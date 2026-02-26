Ti znaki horoskopa se ne znajdejo s tehnologijo

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
26. 2. 2026,
18.26

Osveženo pred

51 minut

Četrtek, 26. 2. 2026, 18.26

51 minut

V svetu, ki se spreminja hitreje kot kadarkoli, kjer so pametni telefoni podaljšek naših rok, umetna inteligenca pa kuha kavo, se nekateri ljudje preprosto ne znajdejo. Medtem ko nekateri z lahkoto obvladajo vsako najnovejšo napravo, tem znakom horoskopa preglavice povzroča že daljinec.

Bik

Biki so znani po svoji ljubezni do udobja, tradicije in vsega, kar je otipljivo ter preverjeno. Nove, bleščeče naprave jih ne privlačijo, ampak jim predstavljajo vir stresa. Zakaj menjati nekaj, kar deluje? Njihov moto je "če ni pokvarjeno, ne popravljaj", kar velja tudi za njihov deset let star telefon, ki ga uporabljajo le za klice in pošiljanje sporočil. Cenijo preprostost in zanesljivost, svet nenehnega posodabljanja, obvestil in pozabljenih gesel pa jim predstavlja nepotrebno zapletenost.

Rak

Čustveni in sentimentalni raki so navezani na ljudi, ne pa na stvari. Njihov stari prenosnik ni le naprava, ampak shramba spominov, fotografij in lepih trenutkov. Misel, da bi ga zamenjali za nov, hitrejši model, jim vzbuja tesnobo. Kaj, če se med prenosom podatkov kaj izgubi? Kaj, če nova naprava ne bo imela "duše"? Sumničavi so do vsega, kar je novo in neznano, tehnologija se jim zdi hladna in brezčutna. Najsrečnejši so v svojem domu, obkroženi z znanimi stvarmi.

Ribi

Sanjave ribe živijo v svojem svetu domišljije, tehnologija pa se jim zdi preveč prizemljena in logična, saj se ravnajo po svojih občutkih in intuiciji, ne algoritmih. Pogosto se zgodi, da gesla pozabijo že nekaj minut po tem, ko so jih ustvarile, in da se jim telefon ugasne, ker so preprosto pozabile, da ga je treba napolniti. Njihove misli lebdijo naokoli, zato pogosto nezavedno kliknejo na sumljive povezave ali namestijo nepotrebne aplikacije. Zanje je tehnologija nujno zlo, najraje pa bi komunicirale telepatsko.

Preverite svoj današnji horoskop.

